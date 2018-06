Am Donnerstag verloren die Sportfreunde Hamborn 07 das Relegationshinspiel um die Landesliga gegen den GSV Moers vor 720 Zuschauern mit 0:1 (0:0).

Erst am letzten Spieltag wurde den Sportfreunden aus Hamborn die Relegationspflicht auferlegt: In der Partie Hönnepel Niedermörmter gegen den FC Kray fiel kurz vor Abpfiff doch noch das 3:2 für Hö./Nie. Die Truppe von Georg Mewes blieb damit in der Liga. Michael Pomp und seine Hamborner müssen in die Relegation gegen den GSV Moers antreten. Die Moerser erreichten nach einer guten Spielzeit den Relegationsplatz hinter Liga-Primus Fichte Lintfort.

Die Partie begann durchaus vielversprechend. Beide Teams gingen mit einer hohen Intensität und viel Tempo in die ersten Minuten. Den besseren Start schienen jedoch die Gastgeber zu erwischen. Die erste Chance hatten daher auch die Löwen: Erkut Ay kam nach einem Eckstoß zum Kopfball, den ein Moerser Verteidiger auf der Linie klären konnte.

Danach flachte das Geschehen auf dem Platz jedoch merklich ab. Nach gut 20 Minuten war es dann die Partie, die die Tabellen der abgelaufenen Spielzeit versprachen: Die viertschlechteste Mannschaft aus der Landesliga Staffel zwei gegen einen zweitplatzierten Bezirksligisten, der 15 Punkte hinter dem Tabellenführer landete. „Wir hatten nicht viele Gelegenheiten. Moers aber auch nicht. Von daher war das Unentschieden zu diesem Zeitpunkt okay“, beurteilte 07-Trainer Michael Pomp die erste Halbzeit.

Die erste Hälfte sollte nicht mehr viel bieten. Nach Wiederanpfiff begann es dann zu regnen - was die Bemühung um ein kontrolliertes Passspiel zusätzlich erschwerte. Das brauchte es für den Moerser Flügestürmer Marc-André Debernitz aber auch nicht. Die Nummer neun des GSV fasste sich aus 25 Metern ein Herz und überwand Dominik Schäfer mit einer klassischen Bogenlampe zur Führung für die Gäste (53.). „Wir haben dann einfach nicht die Leistung gezeigt, die es braucht um zurückzukommen“, stellte ein sichtlich enttäuschter Pomp fest.

Seine Elf war nach dem Rückstand sichtlich angeknockt und kassierte fast noch das zweite hinterher, doch Schäfer hielt die Löwen im Spiel. In den letzten Sekunden einer insgesamt hart umkämpften und zähen Begegnung gelang Kapitän Jan Stuber beinahe noch der Ausgleich, doch Luca Di Giovanni im GSV-Kasten reagierte überragend (90.) und sicherte seinem Team den Hinspiel-Sieg. Hamborn muss nun in Moers gewinnen, um die Landesliga noch halten zu können. „Es ist immer möglich ein Tor zu erzielen und auch nicht unmöglich, noch ein zweites nachzulegen. Ich bin noch sehr optimistisch“, gab sich Pomp nach dem Abpfiff positiv.