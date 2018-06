Die Frohnhauser Löwen haben sich in der Aufstiegsrelegation für die Landesliga eine perfekte Ausgangsposition erspielt. Beim TuB Bocholt stand es am Ende 0:3 (0:2) aus Gastgebersicht.

Zum dritten Mal in Folge beendete der VfB Frohnhausen die Bezirksliga-Saison auf dem zweiten Tabellenplatz. Zum dritten Mal in Folge bestreiten die Löwen die Aufstiegsrelegation. Nachdem die Mannschaft von Issam Said in den vergangenen beiden Anläufen zurückstecken musste, soll es diesmal endlich klappen. "Die Zeit ist reif!" steht auf den T-Shirts mit denen die Anhänger aus Essen den Weg nach Bocholt bestritten haben.

"Wenn man sieht, dass heute knapp 250 Fans und Freunde mit uns nach Bocholt gekommen sind, um uns zu unterstützen, dann ist das absoluter Wahnsinn", beschrieb Torschützenkönig Kevin Zamkiewicz die Eindrücke auf der Sportanlage. Nach zwei erfolglosen Anläufen soll 2018 endlich der Schritt in die Landesliga gemeistert werden. Die Relegation gegen den Zweitplatzierten aus der Bezirksliga Gruppe sechs erfolgt im Europapokal-Modus mit Hin- und Rückspiel.

Zamkiewicz lässt die "Löwen" jubeln

Den ersten richtigen Aufreger im Hinspiel gab es nach 30 Minuten als Zamkiewicz zum Seitfallzieher ansetzte. Den starken Abschluss konnte aber TuB-Keeper Yannick Wenzel parieren. Zwei Minuten später war es wieder Zamkiewicz, der den Ball nach vorne brachte. In der Mitte des Strafraums lauerte Pascal Nimptsch, der zur verdienten 1:0-Führung traf (32.). Die Löwen machten im ersten Spielabschnitt einen frischeren Eindruck. Kurz vor dem Seitenwechsel markierte Zamkiewicz das 2:0 per Flugkopfball (41.).

"Das ist natürlich ein ordentliches Brett für das Rückspiel, aber wir müssen nochmal alles versuchen. Verloren ist noch lange nichts." Fabian Schmeinck (TuB Bocholt)

Für den zweiten Spielabschnitt hatten sich die Jungs aus Bocholt mit Sicherheit mehr vorgenommen. Vier Minuten nach Wiederanpfiff wurden aber alle Vorhaben zu nichte gemacht. Nach einem schönen Angriffsspiel tauchten plötzlich zwei "Löwen"-Angreifer vor Wenzel auf. Einer von ihnen war wieder Zamkiewicz, der sich die Chance auf den Doppelpack nicht nehmen ließ - 3:0 (49.). In der Folge hatten die Gastgeber einige gute Möglichkeiten, die sie aber nicht nutzen konnten. Somit hat sich der VfB Frohnhausen zumindest eine komfortable Ausgangslage für das Rückspiel in Essen (10.06. / 15 Uhr) erarbeitet. "Ich glaube, dass wir dieses Jahr bereit sind aufzusteigen", freute sich VfB-Trainer Said nach dem Spiel.

"Das ist natürlich ein ordentliches Brett für das Rückspiel, aber wir müssen nochmal alles versuchen. Verloren ist noch lange nichts", wusste TuB-Spieler Fabian Schmeinck die Niederlage einzuschätzen. Für Bocholt ist die Situation besonders bitter, weil sie sich am letzten Spieltag der Saison den direkten Aufstieg nehmen ließen. Während man selbst nur ein Unentschieden erringen konnte, gewann der direkte Konkurrent SF Königshardt sein Abschlussspiel und zog mit einem Punkt an der Mannschaft von David Kraft vorbei.

"Mit Sicherheit steckt das noch in unseren Köpfen, aber das darf auch keine Entschuldigung sein. Wir geben am Sonntag nochmal alles", fand Schmeinck klare Worte.