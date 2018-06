Der Oldie ist ein Zweikampfmonster und torgefährlich. Er spielte alle Partien der Bundesliga über 90 Minuten – und sich in die Herzen der Fans.

Der Gewinner dieser Saison auf Schalke, da gibt es wohl keine zwei Meinungen, ist Naldo. Der 35-Jährige spielte die wohl beste Saison seines Lebens und war mit sieben Toren sogar zweitbester Torschütze – als Abwehrspieler. „Er schweißt die Truppe zusammen“, sagte Trainer Domenico Tedesco und bezeichnete Naldo gar als „Klebstoff“ für die Mannschaft.

Ein paar Zahlen, die Naldo in dieser Saison für sich hat sprechen lassen: Er kam in allen 34 Bundesligaspielen über die volle Distanz zum Einsatz. Damit ist der Brasilianer einer von vier Feldspielern in der gesamten Bundesliga, dem dieses Kunststück in der vergangenen Saison gelang. Naldo ist also fit wie nie.

Durchschnittsnote von 2,68

2,68 beträgt seine Durchschnittsnote. Naldo gewann insgesamt 74,1 Prozent seiner Zweikämpfe und ist in dieser Wertung damit bester Spieler in der gesamten Bundesliga. Übrigens: Auf Rang drei landete Salif Sané von Hannover 96, der ab dem 1. Juli das blau-weiße Trikot tragen wird. „Er ist ein guter Typ und eine gute Verstärkung für uns. Eine Verstärkung“, sagt Naldo, der sich am 25. November 2017 bei den Schalkern Fans wahrscheinlich „unsterblich“ gemacht hat.

Viele haben noch immer Tränen der Rührung in den Augen, wenn sie an diesen Samstag im November zurückdenken. Als Schalke im Revierderby in Dortmund aus einem 0:4 schon ein 3:4 gemacht hatte, Yevhen Konoplyanka in der Nachspielzeit eine Ecke trat, Naldo hochstieg und den Ball zum 4:4 ins Tor köpfte – Gänsehaut pur. Sein toller Freistoß im Rückspiel gegen den BVB auf Schalke zum 2:0 machte den Sieg perfekt. „Naldo ist ein Superprofi“, sagte Trainer Tedesco nach dem Derbysieg über den Derbyheld.

Mit der Familie geht's in den Urlaub auf die Malediven

Anfang Juni ging’s für Naldo in den Urlaub. Kraft tanken für die neue Saison. Zusammen mit Ehefrau Carla, Tochter Liz und Sohn Naldinho geht es zuerst nach Dubai, anschließend noch ein paar Tage auf die Malediven. „Wir Spieler müssen das jetzt genießen, um uns dann wieder voll auf die nächste Spielzeit zu konzentrieren. Ich gehe mit einem guten Gefühl in den Urlaub, aber ich habe auch schon ein gutes Gefühl für die neue Saison.“ Schöne Aussichten.

Die Bilanz: 38 Spiele, 38 benotet, sieben Tore, zwei Vorlagen.