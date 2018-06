Borussia Dortmund hat den Transfer von Thomas Delaney verkündet. Der Däne kommt von Werder Bremen und erhält einen Vierjahresvertrag.

Nun ist der Wechsel perfekt: Thomas Delaney verstärkt Borussia Dortmund zur kommenden Saison. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Werder Bremen und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Die Ablösesumme soll 20 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Prämien betragen.

In der vergangenen Saison absolvierte Delaney 32 Ligaspiele für die Bremer und erzielte dabei drei Treffer. Er hatte mit seiner Robustheit maßgeblichen Anteil daran, dass lediglich drei Bundesligisten weniger Gegentore kassierten als Werder.

"Mit dänischen Nationalspielern hat Borussia Dortmund immer erstklassige Erfahrungen gemacht. Thomas Delaney ist ein physisch und charakterlich starker Spieler, der mit seiner offenen Art und seinem ausgeprägten Siegeswillen hervorragend in unsere Mannschaft und zum gesamten BVB passt. Er wird unser Spiel mit seiner körperlichen Präsenz bereichern", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc in einer Pressemitteilung.

Zugang schwärmt: "Bestes Stadion in Europa"

Der 26-malige Nationalspieler Delaney, der den Vertrag nach dem obligatorischen Medizincheck unterschrieb, erklärte: „Es war eigentlich immer ein großer Wunsch von mir, einmal in der englischen Premier League zu spielen, und ich hatte auch Angebote. Aber als Borussia Dortmund sich jetzt gemeldet hat, musste ich nicht lange überlegen. Der BVB ist für mich einer der Top-10-Vereine in Europa und einer der beiden Top-Klubs in Deutschland – und das Stadion ist sowieso das beste in ganz Europa! Ich verspreche, dass ich immer mit viel Herz spielen werde und freue mich schon jetzt – unmittelbar vor Beginn der Weltmeisterschaft – extrem auf die sportliche Herausforderung beim BVB und darauf, im schwarzgelben Trikot hoffentlich den ein oder anderen Titel zu gewinnen.“

Bremens Manager Frank Baumann gab auf der Vereins-Homepage auch noch ein Statement zum Transfer ab. „Mit dem Sprung in die Bundesliga hat Thomas einen großen Schritt gemacht und eine neue Aufgabe angenommen. Er hat dabei aber immer offen betont, dass es sein Wunsch sei, international zu spielen und größtmögliche Herausforderungen zu suchen. Wir danken ihm für seinen großen Einsatz und seine Leidenschaft, die er für Werder gegeben hat und wünschen ihm bei Borussia Dortmund alles Gute“, erklärte der Ex-Nationalspieler.