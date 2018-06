Am Samstag, 28. Juli 2018 steigt in Duisburg der schauinsland-reisen CUP DER TRADITIONEN. Der erste Teilnehmer steht nun fest.

Athletic Bilbao kommt im Sommer nach Duisburg. Der Traditionsklub steht als erster Teilnehmer beim schauinsland-reisen CUP DER TRADITIONEN in Duisburg fest. Die Basken sind neben Real Madrid und dem FC Barcelona das einzige Team, das seit Gründung der Primera División im Jahr 1928 noch nie abgestiegen ist.

Athletic Bilbao steht für die einmalige Tradition, nur Spieler einzusetzen, die entweder aus dem Baskenland stammen oder in der Jugend eines Klubs aus der Region ausgebildet wurden. Der aktuelle Marktwert wird mit 190,4 Millionen Euro beziffert!

Die Veranstaltung findet bereits zum Dritten mal statt. Am Samstag, 28. Juli 2018, gehen die Mannschaften des MSV Duisburg und dreier internationaler Top-Klubs an den Start. Teilnahmeberechtigt sind ausnahmslos Vereine, die bereits vor mindestens 50 Jahren in der höchsten Spielklasse ihres Landes vertreten waren!

Preise des Turniers

Der Sitzplatz kostet 20 Euro ohne weitere Ermäßigungen, der Stehplatz 10 Euro ohne weitere Ermäßigungen. Und Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren zahlen nur 5 Euro auf allen Plätzen. Erhältlich sind ab sofort auch Karten für die Blöcke D, E und F auf der Sparkassen-Tribüne (Haupttribüne) sowie für den Oberrang König Pilsener-Fankurve.

Jetzt gibt es auch VIP-Tickets. Die Eintrittskarten für den Business-Bereich der schauinsland-reisen-arena kosten 85 Euro. VIP-Tickets gibt es online direkt hier.

Reguläre Tickets gibt es in den ZebraShops in der schauinsland-reisen-arena und auf der Königstraße, online unter www.msv-duisburg.de, in allen bekannten Vorverkaufsstellen und telefonisch über die Ticket Line unter 01806–190203 (0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).