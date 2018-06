Beim SC Phönix Essen findet zur kommenden Saison ein Wechsel auf der Trainerposition statt.

Auch in der neuen Saison wird die Mannschaft des SC Phönix Essen, unabhängig vom Klassenerhalt in den Entscheidungsspielen gegen TuS 84/10 Bergeborbeck (Hinspiel: 2:1), von einem Trainergespann geleitet. Während der langjährige Trainer Arndt Krosch dem Verein erhalten bleibt, hört sein Kollege Titomir Benic auf. Deshalb haben sich Krosch und der Verein gemeinsam auf die Suche nach einem neuen Trainer gemacht und sind so auf Wolfgang Gräfen gestoßen, der den Posten von Benic übernehmen wird.

Krosch freut sich sehr über einen alten Bekannten im Trainerteam, zu dem weiterhin auch der Torwart-Trainer Martin Angerer gehören wird: "Das ist alles sehr einvernehmlich abgelaufen. Wir haben Wolfgang Gräfen angesprochen. Wir werden alles zusammen machen und das ist auch gut so. Ich freue mich darauf, auch weil ich jahrelang bei TuRa 86 mit ihm zusammengespielt habe. Wir kennen uns also schon ein paar Tage, sodass der eine weiß, was der andere macht."

Gräfen war zuletzt in der Saison 2016/2017 Trainer bei den Kreisligisten Al-Arz Libanon und SC Türkiyemspor und kennt sich im Essener Norden somit gut aus.