Fortuna Bredeney hat das Relegationsspiel in der Essener Kreisliga A am Mittwoch gewonnen. Gegen die Sportfreunde 07 hieß es am Ende 4:1 (2:0).

"Wir sind überglücklich, dass wir die Klasse gehalten haben. Es war eine wirklich harte Rückrunde, aber am Ende haben wir auch dieses Spiel verdient gewonnen", freute sich der Bredeneyer Trainer Predrag Crnogaj nach dem furiosen Sieg auf der Sportanlage vom SuS Haarzopf.

Zu Beginn der Begegnung sah es aber nicht nach einem Sieg für die Fortuna aus. Es waren die Jungs der Sportfreunde, die besser ins Spiel kamen und auch die ersten Möglichkeiten hatten. "Es war wie so oft in dieser Spielzeit. Wir waren überlegen, hatte gute Chancen in Führung zu gehen, aber wir machen die Dinger einfach nicht rein. Warum auch immer", wusste ein enttäuschter 07-Trainer Thomas Becker die Niederlage seiner Sportfreunde einzuordnen.

In der 36. Spielminute ging Fortuna Bredeney nach einem Eckball durch Lars Ramrath mit 1:0 in Führung. Die Sportfreunde wirkten nach dem Gegentreffer geschockt und kassierten sogar noch das 0:2 vor der Halbzeit. Sportfreunde-Torwart Tim Hillmann lenkt einen Ball, der zuvor am Pfosten landete, ins eigene Tor (41.). Mit dem 2:0 ging es in die Pause.

"Wir werden uns regenerieren und gegen Stoppenberg wieder voll angreifen." Thomas Becker

Für die Sportfreunde 07 lief nicht viel zusammen. Trotz einer guten Anfangsphase sprang am Ende nichts Zählbares heraus. Somit muss die Mannschaft von Becker weiterhin um den Verbleib in der Kreisliga A bangen.

Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste zwar durch Sebastian Honings zum Anschlusstreffer (66.), mussten danach aber gleich wieder zwei Gegentreffer einstecken. Ein Doppelpack von Markus Dymala (75.,83.) sorgte für den 4:1-Endstand.

Für Fortuna Bredeney und Trainer Crnogaj geht eine starke Rückrunde mit dem angepeilten Ziel zu Ende. Für die neue Saison wünscht sich der Kroate aber etwas mehr Ruhe: "Wir wollen von Beginn an erfolgreich sein und am Ende irgendwo im gesicherten Mittelfeld stehen. Wichtig ist nur, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben."

Für die Sportfreunde ist die Reise indes noch nicht zu Ende. Am 24. Juni (11 Uhr) geht es für die Becker-Elf auswärts gegen den Drittletzten der Staffel A1, den FC Stoppenberg. Dieses Spiel ist die allerletzte Chance, um doch noch die Klasse zu halten. "Wir werden uns regenerieren und gegen Stoppenberg wieder voll angreifen", betont Becker.