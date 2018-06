Schalke II-Manager Gerald Asamoah verpflichtet zwei Spieler. René Klingenburg steht bei Profiklubs auf der Liste.

Einen Nachfolger für Trainer Onur Cinel hat Schalkes U23-Manager Gerald Asamoah noch nicht präsentiert. Dafür hat der ehemalige Nationalspieler und S04-Publikumsliebling nach Philip Fontein, der in 24 Oberligaduellen 15 Tore erzielt hat und von Eintracht Rheine zu den Königsblauen wechselt, die nächsten beiden Neuzugänge verpflichtet.

Serdar Bingöl kommt vom Regionalligisten SG Wattenscheid 09 nach Schalke. Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger hat in der abgelaufenen Saison 21 Spiele für den Traditionsverein aus der Nachbarstadt absolviert. Ausgebildet wurde Bingöl in der Jugendabteilung von Borussia Dortmund, bevor er im Januar 2015 zum türkischen Profiklub Eskisehirspor wechselte. Über den Nord-Regionalligisten BSV SW Rehden kam der ehemalige türkische Junioren-Nationalspieler zur SG Wattenscheid 09. „Serdar ist sehr spielintelligent und kann beide Außenverteidigerpositionen besetzen. Wir hoffen, dass er mit seiner Erfahrung die jungen Spieler im Kader begleiten kann“, sagt Gerald Asamoah.

Neben Bingöl wird sich Berkan Firat der Schalker U23 anschließen. Der 19-Jährige offensive Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison Stammspieler beim Oberligisten TuS Ennepetal und erzielte in 28 Ligaspielen fünf Tore. „Ein junger Spieler, der alles mitbringt. Er ist technisch stark und eiskalt vor dem Tor“, sagt Asamoah.

Sieben Abgänge stehen bereits fest



Sieben Spieler werden in der nächsten Saison definitiv nicht mehr für Schalke spielen: Joshua Bitter (Werder Bremen II), Erdinc Karakas, Florian Bohnert, Andrejs Ciganiks, Filip Faletar, Denis Wieszolek und Tim Kallenbach (alle Ziel unbekannt).

Auch René Klingenburg, Kapitän der U23, wird die Königsblauen wohl verlassen. Vereine aus der 2. Bundesliga und aus der 3. Liga sollen Interesse an einer Verpflichtung des vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspielers haben. Der 24-Jährige kam in der vergangenen Saison auf 21 Einsätze in der Oberliga Westfalen, in denen er drei Tore erzielte. Den Saisonendspurt verpasste er wegen einer Knieverletzung. 2012 feierte der gebürtige Oberhausener mit den Königsblauen die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft und unterschrieb einen Profivertrag bis 2015. Es folgten die Stationen Viktoria Köln und RW Ahlen, bevor er sich im Januar 2017 wieder den Königsblauen anschloss.