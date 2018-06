Oberligist Ratingen 04/19 hat nach Yassin Merzague (Homberg), Daniel Rehag (ASV Mettmann), Lirion Peretz (Sprockhövel) und Denis Ivosevic einen fünften Neuzugang geholt.

Aus der U19 des abgestiegenen Liga-Konkurrenten VfR Krefeld-Fischeln kommt Mittelstürmer Moreno Mandel. Der 18-Jährige kam in der abgelaufenen Niederrheinliga-Saison auf 14 Tore und acht Vorlagen. Bei der ersten Mannschaft durfte Moreno dreimal in der Liga mitwirken, einmal im Niederrheinpokal.

"Vom ersten Tag an habe ich mich in der Mannschaft und im Verein sehr wohl gefühlt", freut sich Moreno über den Wechsel. "Ich bin mir sicher, dass ich mich unter Trainer Alfonso del Cueto weiterentwickeln kann. Ich bin heiß und will lernen und kämpfen. Ich bin sehr glücklich so eine tolle Chance bekommen zu haben." Mandel konnte die Verantwortlichen im Probetraining überzeugen und erhält am Keramag-Sportpark einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Vermittelt hatte ihm dieses Probetraining sein Berater Daniel Ducoffre-Schildt, der große Stücke auf sein Schützling hält: "Moreno ist ein richtiger Straßenfußballer, ein Zocker mit viel Körper und Kraft. Sein Wille ist enorm und er ist mental ganz weit vorne. Wir hatten sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen um Präsident Jens Stieghorst und dem Trainer. Ratingen bemüht sich um junge, ambitionierte Spieler und fördert sie. Hier ist für ihn viel möglich."