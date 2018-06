Mit Marko Stojanovic präsentierte der SC Verl einen neuen Mann für die Offensive.

Der 24-jährige beidfüßige Stojanovic ist dank seiner Schnelligkeit prädestiniert für die Außenbahnen, kann mit seiner Körpergröße von 1,89 Meter allerdings auch die Rolle eines in der vergangenen Saison so oft vermissten Wandstürmers einnehmen, der zentral die Bälle annimmt und behauptet oder auch durchsetzungsstark im Kopfballspiel ist.

Stojanovic stand in der abgelaufenen Saison beim BSV Rheden im Kader, davor hat er 18 Monate das Trikot des SC Wiedenbrück getragen. Seinen Feinschliff in den letzten Jugendjahren holte er sich bei der Fortuna in Köln.

Die Verpflichtung eines schnellen Außenstürmers macht auch insofern Sinn, da Nico Hecker, der erst im Winter nach langer Schulterverletzung wieder im Kader stand, erneut an der Schulter operiert werden muss und ein erneuter Ausfall über mehrere Monate droht. „Stojanovic passt genau ins Konzept von Trainer Guerino Capretti. Wir sind froh, einen weiteren guten Mann für die Außenbahnen gefunden zu haben, zumal einen, der die Region hier schon kennt“, formulierte es SCV-Vorsitzender Raimund Bertels.