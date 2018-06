Rot-Weiß Oberhausen hat nach zuletzt vier Neuzugängen einen weitere wichtige Personalie geklärt.

Patrick Bauder wird auch in der kommenden Saison für Rot-Weiß Oberhausen auflaufen. RWO verlängerte den Vertrag mit dem 28 Jahre alten Mittelfeldspieler um zwei Jahre bis 2020. RevierSport hatte davon bereits am Dienstag exklusiv berichtet.

Der Kapitän der Kleeblätter, der seit 2012 für RWO spielt, geht damit in seine siebte Saison in Oberhausen. "Ich fühle mich sportlich und familiär in Oberhausen fest verankert. Hier passt einfach alles und bin auch für die neue Saison hochmotiviert. Die Entscheidung für RWO ist mir also nicht schwergefallen!", erklärtPatrick Bauder bei seiner Vertragsunterzeichnung.



Jörn Nowak, sportlicher Leiter RWO, ergänzt: "Patrick ist als Führungsspieler ein ganz wichtiger Baustein in unserer Mannschaft. Er wird auch in der kommenden Saison eine zentrale Funktion einnehmen. Wir freuen uns, dass wir weiter auf ihn bauen können."

Fleßers könnte der Nächste sein

Mit Bauder haben die Oberhausener die nächste wichtige Personalie geklärt. Mit Robert Fleßers stehen die Verantwortlichen bezüglich einer Vertragsverlängerung in Gesprächen.

Zuvor hatte RWO bereits Dario Schumacher (Bonner SC), Christian März (SV Rödinghausen), Nico Klaaß (TV Jahn Hiesfeld) und Shaibou Oubeyapwa (1. Göppinger SV/Oberliga Baden-Württemberg) verpflichtet. Der angehenden Fußballlehrer Terranova machte schon kurz nach dem Pokalerfolg über Rot-Weiss Essen keinen Hehl daraus, welches Ziel Rot-Weiß Oberhausen in der kommenden Spielzeit verfolgt. "Es werden mit Sicherheit einige Vereine versuchen aufzusteigen. Wir müssen abwarten, wie wir durch die Vorbereitung und in die Saison kommen. Aber klar: Auch wir als Rot-Weiß Oberhausen wollen oben mitmischen", betonte "Terra".