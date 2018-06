Der VfL Bochum hat ein Talent aus der eigenen U19-Budesligamannschaft mit einem Profivertrag ausgestattet.

Offensivmann Baris Ekincier erhält an der Castroper Straße einen Lizenzspieler-Kontrakt bis zum 30. Juni 2020. Er kam 2017 von Rot-Weiss Essen zum VfL und absolvierte in der abgelaufenen Saison in der A-Junioren-Bundesliga-West 17 Einsätze. Hierbei gelangen ihm fünf Tore und ebenso viele Assists.



"Baris ist ein Spieler, der aufgrund seiner Schnelligkeit unsere Offensive perspektivisch verstärken kann. Er hat sein Potenzial schon Ende der vergangenen Saison im Training mit den Profis angedeutet. Wir möchten ihn weiterhin auf seinem Weg zum Profi unterstützen", erklärt VfL-Sportvorstand Sebastian Schindzielorz.



"Natürlich träumt man als Junge davon, eines Tages im Profibereich mitzuspielen. Darauf arbeitet man hin. Nun bin ich diesem Ziel einen Schritt näher gekommen – mehr aber auch noch nicht. Ich weiß, dass die nächste Stufe nur durch harte Arbeit zu erreichen ist. Aber ich freue mich darauf“, sagt der 19-Jährige, der 2015 vom FC Iserlohn zu RWE wechselte, zu seiner Beförderung in Bochum.

VfL-Kader - Stand 6. Juni 2018

Tor: Manuel Riemann, Felix Dornebusch, Florian Kraft

Abwehr: Patrick Fabian, Jan Gyamerah, Tim Hoogland, Maxim Leitsch, Tom Baack, Simon Lorenz, Timo Perthel, Danilo Soares, Stefano Celozzi

Mittelfeld: Jannik Bandowski, Anthony Losilla, Robbie Kruse, Sidney Sam, Thomas Eisfeld, Görkem Saglam, Vitaly Janelt, Sebastian Maier (Hannover 96), Baris Ekincier (eigene U19)

Angriff: Lukas Hinterseer, Evangelos Pavlidis, Tom Weilandt, Johannes Wurtz, Milos Pantovic (neu/FC Bayern II), Ulrich Bapoh

Als Abgänge stehen fest: Philipp Ochs (nach dem Ende der Ausleihe zurück nach Hoffenheim, Luke Hemmerich (nach dem Ende der Ausleihe zurück nach Schalke), Martin Kompalla, Selim Gündüz (beide unbekannt), Kevin Stöger (Fortuna Düsseldorf)

Weiterhin laufen im Sommer folgende Verträge aus: Robert Tesche (Leihe Birmingham), Janni Serra (Leihe BVB), Vitaly Janelt (Leihe RB Leipzig)