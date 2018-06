Rot-Weiss Essen steht kurz vor dem Abschluss einer weiteren Personalie. Zudem könnte in den nächsten Tagen ein Eigengewächs seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern.

RevierSport hatte bereits in der vergangenen Woche vom Essener Interesse an Lucas Scepanik von den Stuttgarter Kickers berichtet. Mittlerweile ist RWE in dieser Personalie vorwärts gekommen. "Es ist noch nichts unterschrieben oder dergleichen. Aber wir haben hier Bewegung reinbekommen und sind in dieser Sache optimistisch", erklärt Jürgen Lucas.

Der 24-jährige Scepanik, der beim 1. FC Köln ausgebildet wurde und aus der Domstadt stammt, ist ein gefragter Spieler. Denn auch Waldhof Mannheim hatte ebenfalls seine Fühler nach Scepanik ausgestreckt. Erfolglos. Wie RS erfuhr, wird der linke Mittelfeldspieler, der auch im Zentrum spielen kann, nicht nach Mannheim wechseln. Neben RWE sollen noch zwei weitere West-Regionalligisten an Scepanik dran sein. Die Bergeborbecker scheinen aber aktuell die besten Karten zu haben. Am Wochenende, wenn Scepanik aus dem Urlaub zurückkehrt, könnte es zur einer Vertragsunterschrift an der Hafenstraße kommen.

Dritter Torwart soll noch kommen

Im Urlaub befindet sich aktuell auch Boris Tomiak. Der 19-jährige gebürtige Essener absolvierte in der abgelaufenen Serie sieben Pflichtspiele für Rot-Weiss. Weitere werden wohl folgen - wie Jürgen Lucas verrät: "Wenn Boris aus dem Urlaub zurückkehrt, wollen wir gerne mit ihm um ein weiteres Jahr verlängern. Ich gehe davon aus, dass das auch klappen wird."

Mit Ismail Remmo (20), Nicolas Hirschberger (19), Timo Becker (21), Nico Lucas (20) und Cedric Harenbrock stehen aktuell fünf U23-Spieler bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Zur Info: Im 18er Kader jeder Regionalligamannschaft müssen mindestens vier deutsche U23-Spieler stehen. Da Harenbrock aufgrund seines Kreuzbandrisses noch bis zum Jahresende ausfallen wird, würde auch die Vertragsverlängerung von Tomiak Sinn ergeben.

Darüberhinaus könnte ein weiterer U23-Spieler in den Kader von Trainer Karsten Neitzel stoßen. Die sportliche Führung der Essener hält Ausschau nach einem dritten Mann hinter Marcel Lenz und Robin Heller.

Weiterhin keine Abnehmer für Cokkosan und Jansen

Unverändert sieht es aktuell bei Tolga Cokkosan und David Jansen aus. Beide besitzen noch bis zum 30. Juni 2019 gültige Verträge in Essen, spielen aber keine große Rolle mehr. Das RWE-Interesse an Scepanik, der die komplette linke Seite spielen kann, sollte auch für Cokkosan ein Signal sein. Nach RS-Informationen würde RWE dem Duo bei einem Wechsel keine Steine in den Weg legen. Das Problem ist nur: Es finden sich keine Abnehmer für Linksverteidiger Cokkosan (23) und Mittelstürmer Jansen (30).