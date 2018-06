Für den Aufstieg Funkel vertraut in Dresden seiner Sieger-Elf

Erstmals in dieser Saison verändert Fortuna Düsseldorfs Cheftrainer Friedhelm Funkel seine Startelf im Vergleich mit der Vorwoche nicht. In Dresden am Samstag vertraut Funkel auf seine Ingolstädter Sieger-Elf - für den Aufstieg in die Bundesliga.