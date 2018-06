„Das war eine gelungene Veranstaltung“, freute sich der Geschäftsleiter des Autohauses Wicke, Uwe Gehrmann.

Das Autohaus lud zahlreiche Gäste zum WM-Talk in seine Halle in Bochum ein und konnte prominente Gesichter präsentieren. So diskutierten die VfL Bochum-Legenden Marcel Maltritz, der Europameister des Jahres 1980 Bernard Dietz und der Co-Trainer des FC Bayern Hermann Gerland unter der Moderation von Ralf Bosse über Manuel Neuer, die Ausbootung von Leroy Sané und die WM-Chancen der deutschen Nationalmannschaft.

„Ich freue mich auf die Spiele“, sagte Bernard Dietz, „wir sind Favorit und Titelverteidiger. Wir müssen auf den Punkt fit sein.“ Dass vor der Elf von Bundestrainer Joachim Löw aber noch ein steiniger Weg liegen werde, verdeutlichte Bayern Co-Trainer und VfL-Legende Hermann Gerland. „Das letzte Mal, dass ein Land den Weltmeistertitel verteidigen konnte, ist 56 Jahre her“, blickte er in die Vergangenheit. Auch das Testspiel gegen Österreich hat gezeigt, dass die deutschen Nationalspieler noch nicht bei 100 Prozent sind. „Die erste Halbzeit war okay. Aber man hat schon gesehen, dass sich keiner der Spieler verletzen wollte“, sah Gerland.

Wir haben bei Bayern einen Spieler, der kann alles: Fußball spielen, Reflexe, Strafraumbeherrschung. Er wird überragend spielen Hermann Gerland über Manuel Neuer

Das Risiko mit Neuer Fahrt nahm die Runde auf, als es darum ging, welche Spieler Joachim Löw für die anstehende WM nominierte. „Die einzige Diskussionsgrundlage ist Leroy Sané“, sagte Marcel Maltritz. Der habe ihm aber zu viel alleine gemacht und zu selten mit seinen Mitspielern bei der 1:2-Pleite gegen Österreich gespielt, gestand Dietz ein. „Der Bundestrainer wird triftige Gründe haben, so zu entscheiden“, sagte Gerland. Maltritz spekulierte, welche das sein könnten: „Vielleicht blieb er im Trainingslager blass. Gründe könnten auf jeden Fall die lange Ligasaison in England mit all den Pokalspielen sein.“

Als Bosse dann auf den gestrichenen Torwart Bernd Leno eingehen wollte, grätsche ihm Maltritz dazwischen: „Wir sollten uns lieber über Manuel Neuer unterhalten.“ Es sei ein Risiko Neuer zu nominieren. „Er war lange verletzt“, sagte Maltritz. Gerland beendete diese Diskussion allerdings recht schnell. „Nein. Das ist keine Überraschung. Wir haben bei Bayern einen Spieler, der kann alles: Fußball spielen, Reflexe, Strafraumbeherrschung. Er wird überragend spielen“, ist sich Neuers Co-Trainer sicher.