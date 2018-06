Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat den Vertrag mit Athanasios Tsourakis um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2020 verlängert.

Die ETB-Verantwortlichen sind glücklich, dass der stark umworbene Mittelfeldspieler auch weiterhin am Uhlenkrug spielen wird.

Der 28-jährige Familienvater kam im Januar 2017 vom griechischen Erstligisten AO Platanias Kreta - er war im Sommer 2014 vom MSV Duisburg dorthin gewechselt - zu den Schwarz-Weißen und ist seitdem nicht mehr aus der Startformation von ETB-Coach Manfred Wölpper wegzudenken. In dieser Saison bestritt der 1,68 Meter große und in der Offensive variabel einsetzbare Grieche 29 Partien für den DFB Pokalsieger von 1959 und konnte dabei acht Treffer für sein Team erzielen. Den Verbleib von Athanasios Tsourakis am Uhlenkrug macht auch der ETB-Sponsor die EBD-Gruppe möglich, die ihm beim Start ins Berufsleben behilflich ist.

Wir wollen in der nächsten Saison den guten sechsten Platz toppen und dann schauen, wie weit wir es nach vorne schaffen Athanasios Tsourakis

Tsourakis zu seinem Verbleib bei den Schwarz-Weißen: "Ich habe mich vor ein paar Wochen mit den Verantwortlichen vom ETB zusammengesetzt und beide Seiten haben das Interesse bekundet, weiterhin zusammenarbeiten zu wollen. Unsere Gespräche waren immer positiv und optimistisch. Wir konnten dann die Rahmenbedingungen schaffen, dass es für den ETB und mich passt. Alle haben sich intensiv um mich bemüht, und das war auch ein ausschlaggebender Grund dafür, dass ich am Uhlenkrug bleibe. Das Trainerteam wollte auch unbedingt mit mir weitermachen und ich möchte dem Club weiterhelfen. Der ETB will jetzt einen Schritt nach vorne machen und ich möchte meinen Anteil dazu beitragen. Ich möchte weiterhin Teil der Mannschaft sein und dann gemeinsame Erfolge mit dem Team verbuchen. Wir wollen in der nächsten Saison den guten sechsten Platz toppen und dann schauen, wie weit wir es nach vorne schaffen. Wir müssen uns Jahr für Jahr verbessern."