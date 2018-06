Rot-Weiss Essen hat nach den bisher drei externen Zugängen nun einen internen Zugang vorgestellt.

RWE-U19-Meister Nicolas Hirschberger rückt zur kommenden Saison in die Regionalliga-Mannschaft auf und erhält einen Einjahresvertrag an der Hafenstraße.

Der Mittelfeldakteur empfahl sich nicht zuletzt mit seinen starken Leistungen in der Rückrunde der abgelaufenen Saison in der rot-weissen U19-Niederrheinligamannschaft für das RWE-Profiteam. "In der vergangenen Saison hat Nicolas bei unserer U19 in der Rückrunde gezeigt, über welche Fähigkeiten er verfügt. Auch bei seinen Einsätzen in Testspielen und Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft hat er sich stark präsentiert. Mit seinen 19 Jahren bringt er großes Entwicklungspotential mit und wir werden gemeinsam mit ihm daran arbeiten, dieses auszuschöpfen", lobt Trainer Karsten Neitzel das Talent.



Die Vorbereitungstermine in der Übersicht:

18. Juni: Trainingsauftakt

23. und 24 Juni: Leistungsdiagnostik

26. Juni, Zeit und Ort offen: Fortuna Köln – RWE

28. Juni – 1. Juli: Trainingslager (Herzlake)

7. Juli, 14.00 Uhr, Bäuminghausstraße: TuS Helene Essen – RWE

8. Juli, 15.00 Uhr, Uhlenkrug: ETB SW Essen – RWE

14. Juli, 14.00 Uhr, Nörtershausen: SV Elversberg – RWE

28. Juli: 1. Spieltag Regionalliga West

Aus der Jugend von Schalke 04 wechselte Hirschberger zur Saison 2012/13 in den Nachwuchs von Rot-Weiss Essen. Durch seine Leistung in den darauffolgenden Spielzeiten wurde der VfL Bochum auf den offensiven Mittelfeldakteur aufmerksam. Bei den Bochumern durchlief er alle Jugendmannschaften, ehe es ihn aus der U19 des VfL im letzten Winter zurück an die Hafenstraße zog.

Nach Kevin Freiberger (Sportfreunde Lotte), Florian Bichler (SV Elversberg) und Daniel Heber (Rot-Weiß Oberhausen) ist Hirschberger der vierte Neuzugang der Rot-Weissen für die neue Saison. Jürgen Lucas, Essens Sportlicher Leiter, ist weiter auf der Suche nach einem Mann für die linke Mittelfeldseite, variablen Offensivspieler sowie Innenverteidiger.