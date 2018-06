Das sind dann mal gute Nachrichten für alle RWO-Fans: Leistungsträger Patrick Bauder wird seinen Vertrag an der Lindnerstraße verlängern.

Wie RevierSport exklusiv erfuhr, wird der 28-jährige Kapitän noch am Dienstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschreiben.

Bauder gehört zweifelsohne zu den Leistungsträgern in der Mannschaft von Trainer Mike Terranova. Der gebürtige Mannheimer, der in Essen lebt, spielt bereits seit dem 1. Juli 2012 für RWO. Mario Basler und Frank Kontny hatten Bauder einst vom VfL Wolfsburg II nach Oberhausen geholt. Seit dieser Zeit bestritt der offensive Mittelfeldspieler 158 Pflichtspiel-Begegnungen für die Kleeblätter. Er konnte 40 Tore erzielen und 36 weitere Treffer vorbereiten.

Mit Bauder haben die Oberhausener die nächste wichtige Personalie geklärt. Mit Robert Fleßers stehen die Verantwortlichen bezüglich einer Vertragsverlängerung in Gesprächen.

Zuvor hatte RWO bereits Dario Schumacher (Bonner SC), Christian März (SV Rödinghausen), Nico Klaaß (TV Jahn Hiesfeld) und Shaibou Oubeyapwa (1. Göppinger SV/Oberliga Baden-Württemberg) verpflichtet. Der angeheden Fußballlehrer Terranova machte schon kurz nach dem Pokalerfolg über Rot-Weiss Essen keinen Hehl daraus, welches Ziel Rot-Weiß Oberhausen in der kommenden Spielzeit verfolgt. "Es werden mit Sicherheit einige Vereine versuchen aufzusteigen. Wir müssen abwarten, wie wir durch die Vorbereitung und in die Saison kommen. Aber klar: Auch wir als Rot-Weiß Oberhausen wollen oben mitmischen", sagte "Terra".

Veränderungen im Trainerteam

Ab dem 18. Juni startet der Fußballlehrer-Lehrgang. Terranova wird dann u.a. bei der U19-EM in Finnland vor Ort sein. Nach der Europameisterschaft wird der RWO-Trainer von Montag bis Mittwoch in der Sportschule Hennef verweilen - das alles bis Ende April. Dirk Langerbein, Nuri Can und Benjamin Schüßler werden dann das Training leiten und für die Mannschaft verantwortlich sein. Der 41-jährige "Oberhausener Fußballgott" sieht die kommende neue Situation gelassen: "Das sind alles gute Jungs, denen ich voll und ganz vertraue. Ich weiß, dass das mit Sicherheit ein stressiges Jahr sein wird, aber ich will diesen Fußballlehrer unbedingt erfolgreich absolvieren und mit RWO eine sehr gute Saison spielen. Da werde ich mich voll reinstürzen und meine ganze Kraft und Energie investieren."