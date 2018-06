Der Wuppertaler SV hat ein attraktives Testspiel-Programm vorbereitet. Es geht sogar gegen einen Erst- und Zweitligisten.

Die Wuppertaler bestreiten die Generalprobe vor dem Ligastart am letzten Juli-Wochenende gegen den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Das Spiel steigt am 24. Juli ab 19 Uhr im Stadion am Zoo.

Gute zwei Wochen vor dem Leverkusen-Spiel stattet bereits ein weiterer Klub aus dem Rheinland dem Stadion am Zoo einen Besuch ab. Der zukünftige Zweitligist 1. FC Köln hat auf seiner Homepage veröffentlicht, dass der "Effzeh" am 8. Juli ab 15 Uhr in Wuppertal antritt. Zur Saisoneröffnungsfeier des WSV. Die WSV-Fans können sich somit auf zwei äußerst attraktive Testspiele freuen.

Die WSV-Testspiele in der Vorbereitung:

23. Juni, 14 Uhr: beim VfB Schwelm

4. Juli, 19 Uhr: beim FSV Gevelsberg

8. Juli, 15 Uhr: gegen den 1. FC Köln im Stadion am Zoo

11. Juli, 19 Uhr: beim FSV Vohwinkel

14. Juli, 14 Uhr: gegen VfB Hilden im Stadion am Zoo

21. Juli, 14 Uhr: gegen TSV Steinbach im Stadion am Zoo

24. Juli, 19 Uhr: gegen Bayer 04 Leverkusen im Stadion am Zoo

So sieht der aktuelle WSV-Kader für die Spielzeit 2018/19 aus:

Torwart

Sebastian Wickl - Vertrag bis: 30.06.2019

Joshua Mroß - Vertrag bis: 30. 06.2019

Abwehr

Peter Schmetz - Vertrag bis: 30.06.2019

Tjorben Uphoff - Vertrag bis: 30.06.2019

Angelo Langer - Vertrag bis: 30. 06.2019

Len Heinson - Vertrag bis: 30.06.2019

Tom Meurer - Vertrag bis: 30.06.2019

Silvio Pagano - Vertrag bis: 30.06.2019

Dennis Malura - Vertrag bis: 30.06.2019

Mittelfeld

Gino Windmüller - Vertrag bis: 30.06.2019

Sascha Schünemann - Vertrag bis: 30.06.2019

Daniel Grebe - Vertrag bis: 30.06.2019

Semir Saric - Vertrag bis: 30.06.2020

Marco Cirillo - Vertrag bis: 30.06.2019

Gaetano Manno - Vertrag bis: 30.06.2019

Daniel Hägler - Vertrag bis: 30.06.2019

Yusa Alabas - Vertrag bis: 30.06.2019

Jan-Steffen Meier - Vertrag bis: 30.06.2021

Angriff

Christopher Kramer - Vertrag bis 30.06.2019

Kevin Hagemann - Vertrag bis: 30.06.2020

Enes Topal - Vertrag bis: 30.06.2019

Jonas Erwig Drüppel - Vertrag bis: 30.06.2019

Kamil Bednarski - Vertrag bis: 30.06.2019