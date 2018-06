Nächste Station: Landesliga. Mit dem VfB Solingen konnte sich endlich wieder ein Solinger Fußballverein in die sechsthöchste Spielklasse katapultieren.

Vor über 500 Zuschauern "Am Bavert" gelang dem Bezirksligisten ein wahres Torfeuerwerk. Dran glauben musste ausgerechnet der Tabellenletzte, die SG Benrath-Hassels, die von den Klingenstädtern ordentlich vermöbelt wurde.

10:0 (5:0) stand es nach 90 Minuten. Bengalos vom Dach des Vereinsheims und jubelnde Fans waren die Folge des Kantersiegs. Dabei gelang VfB-Urgestein und Goalgetter Nikola Aleksic ein lupenreiner Hattrick, der zwischen den Minuten 14 und 27 gleich dreimal einnetzte. Kurz nach seinem vierten Treffer zum 7:0 wurde er unter Standig Ovations ausgewechselt. Der 28-jährige Kroate, der zwischenzeitlich zwei Jahre für TuRU Düsseldorf auf Torejagd ging, wechselt im Sommer zum Oberligisten 1. FC Monheim ins Rheinstadion. Mit seinen 33 erzielten Treffern für den VfB Solingen in der abgelaufenen Spielzeit sicherte sich der Stürmer gleichzeitig die Torjägerkanone der Bezirksliga Niederrhein 1.

Das Team des ehemaligen Union-Stürmers Ganija Pjetrovic setzte sich mit nur einem Zähler Vorsprung vor dem TSV Eller durch, der heute ebenfalls souverän mit 8:1 gegen die SG Unterrath gewann. Die Düsseldorfer haben jetzt aber noch die Chance, über die Hintertür Relegation den Weg in die Landesliga zu finden. Gegner ist hier am kommenden Donnerstag, 7. Juni, die Holzheimer SG (19:30 Uhr, Vennhauser Allee). Das Rückspiel in Holzheim steigt dann am Sonntag um 15:00 Uhr an der Reuschenberger Straße.