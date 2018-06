Einige Schalker sind mit ihren Nationalteams unterwegs. Yevhen Konoplyanka traf für die Ukraine, Nabil Bentaleb trug die Kapitänsbinde Algeriens.

Während zahlreiche Schalker Spieler schon ihren Sommerurlaub genießen, sind einige noch für ihre Nationalmannschaft im Einsatz. Yevhen Konoplyanka gewann mit der Ukraine gegen Albanien mit 3:0. Der Schalker Offensivspieler traf nach einer guten halben Stunde zur Führung. Andriy Yarmolenko von Borussia Dortmund traf doppelt. Für „Kono“ begann nach der Partie am Samstagabend die Sommerpause.

Weston McKennie erlitt mit den USA eine unglückliche 1:2-Niederlage in Irland. Das Siegtor für die Iren fiel in der Nachspielzeit. McKennie stand da schon nicht mehr auf dem Platz. Er war in der 81. Minute ausgewechselt worden - da stand es noch 1:1. Am 9. Juni trifft McKennie mit den USA in Lyon auf Frankreich. Anstoß ist um 15 Uhr.

Nabil Bentaleb hat mit der algerischen Nationalmannschaft das Heimspiel gegen Kap Verde mit 2:3 verloren. Der Schalker Mittelfeldspieler führte seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Algerien ging zweimal in Führung, Am 7. Juni ist Portugal der Gegner Algeriens. Gespielt wird um 21.15 Uhr in Lissabon.