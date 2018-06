Der SV Straelen feiert den Aufstieg in die Regionalliga West. Nächste Saison heißen die Gegner Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen. Die passenden T-Shirts sind schon gedruckt.

Der Aufstieg begann mit einem Knall. Der Schlusspfiff war erst wenige Sekunden alt, da zogen rote Rauchschwaden in die Luft. Schon während des Spiels hatten Zuschauer Pyros gezündet. Plötzlich entbrannte auch ein Feuerwerk auf dem benachbarten Aschenplatz. Der kleine SV Straelen hatte es geschafft: Regionalliga-Aufstieg.

Die gelbe Spieler-Pulk lief völlig entgeistert über das Feld. Im Freudentaumel wurde schnell ein "Nie-wieder-Oberliga" angestimmt und die nassen Trikots gegen Aufsteiger-Shirts getauscht. Aufschrift: "Durchmarsch!!! Vom Uhlenkrug zur Hafenstrasse, vom Schetters Busch zum Tivoli!". Auch Bier wurde fleißig konsumiert und in die Luft katapultiert. Markus John, Trainer des SV Straelen, war zu langsam. Die obligatorische Bierdusche erwischte ihn noch auf dem Platz. "Ich bin wahnsinnig glücklich. Ich bin hier angetreten, um aufzusteigen. Dass es zehn Spieltage später auch so gekommen ist, ist auch dieser Mannschaftsleistung zu verdanken", sagte John, während seine Spieler um ihn herumtobten. Doch der Trainer fand auch Worte der Anerkennung gen Vize-Meister SpVg Schonnebeck: „Kompliment an Schonnebeck, die echt ein ernsthafter Konkurrent waren und sich nur wenige Fehler erlaubt haben“.

Hoffen, dass wir bis morgen überleben

Marian Gbur stimmte in der "Kurve" die Humba an. Sein Motto für die abendliche Aufstiegsfeier steht: "Vollgas! Einfach alles rein, was kommt und hoffen, dass wir bis morgen überleben." Etwa 1000 Zuschauer kamen an diesem Nachmittag an die Römer Straße. Der Verein hatte extra einen Behelfsparkplatz, unweit der Spielstätte, organisiert. Die Zuschauer durften acht Tore gegen Krefeld-Fischeln bejubeln. Rene Jansen leitete den Torreigen mit seinem 1:0 in der 25. Minute ein. Nach dem Abpfiff konnte der Straelener seine Freude kaum in Worte fassen. "Wahnsinn! Das Gefühl kann man nicht beschreiben. Unfassbar!", sagte er ungläubig.

Für die Feier hat der SV Straelen einen DJ organisiert. Die Mannschaft bleibt auf der heimischen Sportanlage. Kevin Weggen, Kapitän des SV Straelen, ist dementsprechend motiviert. "Straelen wird heute auf links gedreht. Mal sehen, wo wir am Ende landen", sagte er. Der Aufstieg dürfte ihn nicht allzu sehr überraschen. "Ich glaube, ich war der einzige Spieler, der zu Saisonbeginn gesagt hat, dass wir mit um den Aufstieg spielen", betonte Weggen. Dass dieser erste Platz dennoch etwas Außergewöhnliches ist, steht nicht zur Debatte. "Es ist kein normaler Aufstieg, sondern es geht hoch in die Regionalliga. Für die meisten Jungs ist es das erste Jahr Regionalliga und wir sind überglücklich", sagte Weggen. Der Tivoli und die Hafenstraße dürfen gespannt sein.