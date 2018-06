Mit einem 4:1 gegen Alemannia Aachens U17 am 26. Spieltag der B-Junioren Bundesliga und etwas Schützenhilfe hält die U17 des MSV Duisburg doch noch die Klasse.

Geschafft! Nach dem Abpfiff lagen sich Spieler und Verantwortliche in den Armen. Die B-Junioren des MSV Duisburg haben in einem dramatischen Saisonfinale die Klasse gehalten. Nach einer katastrophalen Hinrunde hatte keiner mehr mit dem Verbleib der Duisburger in der B-Junioren-Bundesliga gerechnet. Doch mit einem überzeugenden 4:1 gegen den Tabellenletzten Alemannia Aachen erledigte die Elf von Djuradj Vasic ihre Hausaufgaben auf eindrucksvolle Weise. „Das Ergebnis war für mich nicht überraschend. Wir haben gegen den Tabellenletzten gewonnen und ein, wie erwartet, gutes Spiel gezeigt“, beurteilte Vasic den Triumph zunächst nüchtern.

Ein Sieg hätte den Zebra-Talenten jedoch nicht gereicht. Der Hombrucher SV oder die SG Unterrath durften ihr Spiel gegen den 1. FC Köln beziehungsweise den VfL Bochum nicht gewinnen. Zur Freude der Duisburger verloren beide Kontrahenten ihre Partien (0:2 und 0:5) und das Team von Djuradj Vasic steht in der Abschlusstabelle sogar auf Rang 10. „Unsere Mitstreiter haben wie erwartet Punkte liegen lassen. Am Ende sind nun vier Mannschaften hinter uns. Das zeigt, dass wir definitiv Bundesliga-Niveau besitzen“, freute sich Vasic.

Anhari und Karapinar überragen mit Doppelpack

Seine Schützlinge zeigten von Anpfiff weg eine aufmerksame und engagierte Leistung. Der Lohn war die frühe Führung durch Oussama Anhari (3.). Die Alemannia drohte schon früh auseinander zu fallen, als Engin Karapinar nach 24 Minuten auf 2:0 erhöhte. „Wir haben uns endlich wieder viele Chancen erspielt und dann auch die nötigen Tore erzielt“, beurteilte Vasic die frühe Führung.

Mit der ersten Gelegenheit schafften die Gäste jedoch den Anschluss: Etienne Höfer hielt nach einem Freistoß von Oussama El Wadnakssi den Kopf hin und überwand Marco Wichert im Tor der Duisburger (28.). Zu diesem Zeitpunkt sah es plötzlich nicht mehr so komfortabel für den Zebra-Nachwuchs aus. Doch kurz vor der Halbzeit stellte Karapinar den alten Abstand wieder her (40.).

In der zweiten Halbzeit ging die Partie nur noch in eine Richtung. Die Duisburger hatten gegen harmlose Aachener leichtes Spiel in den Umschaltsituationen und kamen zu einer Vielzahl von Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Den Schlusspunkt setzte der überragende Anhari mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern, der die ersten Jubelstürme auslöste. „Ich bin erst im Winter hierher gekommen. Vorher war ich bei Schalke 04. Dort habe ich jedoch kaum gespielt. In Duisburg bin ich glücklich“, sagte Anhari sichtlich aufgeregt. Sein gefasster Trainer ließ sich dann ebenfalls noch zu einer Freudensbekundung hinreißen: „Dieser Klassenerhalt bedeutet sehr viel. Mit Ruhe und großem vereinsinternen Zusammenhalt war dieser Erfolg möglich“, lobte Vasic den gesamten Verein.