Am letzten Spieltag der B-Junioren-Bundesliga West empfing Bayer Leverkusen Preußen Münster. Mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg sicherte sich die Werks-Elf ein Ticket für die Meisterschafts-Endrunde.

Die B-Junioren von Bayer 04 Leverkusen stehen in der Endrunde zur deutschen B-Junioren-Meisterschaft. Mit einem 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SC Preußen Münster schoben sich die Talente der Leverkusener am FC Schalke 04 vorbei auf Tabellenplatz zwei - und folgen damit dem Weststaffel-Meister Borussia Dortmund in die Endrunde.

Seymour Fünger (39.), Tim-Luis Giersiefer (64.) und Michel Eickschläger (77.) trafen für die Hausherren. Der Blick ging dabei immer wieder zu einem anderen Duell: Im Fernkampf mit dem FC Schalke 04 ging es für Leverkusen darum, den Revierklub kurz vor Toreschluss doch noch vom zweiten Tabellenplatz zu verdrängen.

Dieses Vorhaben gelang der Werks-Elf am Ende deutlich. Dem SC Preußen ließen die Schützlinge von Trainergespann Jan Hoepner und Ex-Profi Patrick Weiser zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Der einzige Makel eines ansonsten überzeugenden und engagierten Auftritts - die Chancenverwertung. "Es war ja klar, dass wir Tore schießen mussten", erklärte Bayer-Trainer Hoepner nach dem Abpfiff mit Blick auf das zunächst bessere Torverhältnis der Schalker. "Ich glaube, dass wir in der Summe ein ordentliches Spiel gemacht haben, doch speziell in der ersten Halbzeit haben wir auch sehr viele Möglichkeiten liegen gelassen."

Leverkusen trifft nun auf den BVB

Am Ende machtes es nichts aus, dass Bayer einige Chancen liegen ließ. Denn die Schalker trafan gar nicht. Zeitgleich zu Bayers Erfolg kam der S04 im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld nicht über ein Remis hinaus - und gewährte den Leverkusenern damit doch noch den Vorzug auf den zweiten Tabellenplatz.

In der Endrunde um die Meisterschaft wartet nun der nächste Konkurrent aus dem Revier auf die Hoepner/Weiser-Elf: Schon am kommenden Mittwoch empfängt Leverkusen Borussia Dortmund zum Halbfinal-Hinspiel (19 Uhr). "Es wird jetzt gegen Dortmund gehen. In der Liga haben wir zwei Mal verloren. Wir wollen die Revanche dann nutzen", freute sich 04-Trainer Hoepner auf das anstehende Duell.