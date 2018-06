Nach dem SV Lippstadt und Kaan-Marienborn steht mit dem SV Straelen der dritte Aufsteiger in die Regionalliga West fest.

Es wurde nicht das Foto-Finish, auf das sich die Fans der Oberliga Niederrhein gefreut hatten. Denn die SpVg Schonnebeck und der SV Straelen gingen mit nur einem Punkt Unterschied in den letzten Spieltag der Saison.

Schonnebeck hatte die Tabellenspitze, die man noch gar nicht lange innehatte, am vorletzten Spieltag durch ein 2:2 beim VfB Homberg verloren. Jetzt musste die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies selber gegen Baumberg gewinnen und hoffen, dass Krefeld-Fischeln in Straelen etwas Zählbares mitnehmen konnte.

Und es begann vielversprechend für die Essener. Denn Torjäger Marc Enger brachte Schonnebeck nach elf Minuten in Führung und baute so Druck auf den Kontrahenten vom Niederrhein. Die ließen sich aber nicht beirren und führten zur Pause bereits mit 3:0 gegen Krefeld. Der Aufstieg war bereits 45 Minuten vor dem Ende der Saison entschieden.

Denn Rene Jansen brachte Straelen nach 20 Minuten in Führung. Das 2:0 von Thorsten Lippold wurde noch wegen einer Abseitsentscheidung zurückgepfiffen, doch es ging weiter nur in eine Richtung. Nach 40 Minuten wurde Straelens Lipppold im Strafraum gefoult. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Aaram Abdelkarim ließ sich nicht zwei Mal bitten und erhöhte auf 2:0. Kurz vor der Pause traf Kevin Weggen sogar zum 3:0.

Nach der Pause ging es weiter: Lippold traf nach 52 Minuten zum 4:0, spätestens da war klar: Die Bank der Hausherren kann schon mal den Sekt aufmachen. Dann der Wahnsinn! Ahmad Jafari durfte noch vier Mal treffen - 8:0 hieß es am Ende. Krefeld zerfiel in alle Einzelteile - was für eine peinliche Vorstellung. So war der Schonnebecker 3:0-Erfolg gegen Baumberg nutzlos, das Feiern musste dem SV Straelen überlassen werden.

So endeten die anderen Spiele

DSC Düsseldorf - Ratingen 0:12 (0:5)

Monheim - ETB 0:3 (0:2)

Bocholt - Hiesfeld 0:2 (0:1)

Hilden - Cronenberg 4:3 (3:2)

TuRU Düsseldorf - Homberg 3:4 (3:3)

FSV Wuppertal - SSVg Velbert 4:3 (2:1)

VfB Speldorf - Düsseldorf-West 1:3 (1:2)