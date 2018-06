Drittliga-Aufsteiger KFC Uerdingen droht aufgrund eines möglichen Formfehlers der Lizenzentzug. Am Montag fällt die Entscheidung. Ausgerechnet Waldhof Mannheim rückt dann nach.

Gerecht war die Aufstiegsregelung in der Regionalliga noch nie. Aus fünf Staffeln steigen seit der Saison 2008/09 nur drei Vereine auf. Die Meister müssen in die Relegation. Die unüberhörbaren Proteste der Vereine kamen auch beim DFB an. Zufriedenstellend gelöst aber wurde das Problem im Winter durch die Regionalliga-Reform nicht. Künftig gehen zwar immerhin vier Klubs hoch, aber einer von drei direkten Aufsteigern soll per Los ermittelt werden. Glück hatte bei der ersten Ziehung die Regionalliga West. In Köln, Essen, Aachen und Oberhausen wurde das erfreut zur Erkenntnis genommen. Für den Sport ist ein solches Verfahren eine Farce.

Losglück könnte auch den Ausschlag dafür geben, dass Waldhof Mannheim in der nächsten Saison in der 3. Liga spielt. Sollte der KFC Uerdingen für eine versäumte Frist mit dem Lizenzentzug bestraft werden, sehen die Statuten vor, dass der unterlegene Relegations-Gegner nachrückt.

Nicht allein das schändliche Verhalten der Fans sorgt in diesem Fall für Entsetzen. Mannheim hätte den Aufstieg sportlich nicht verdient, auch wenn Trainer Bernhard Trares die Meinung vertritt, dass seine Mannschaft in der Lage gewesen wäre, im Rückspiel gegen den KFC Uerdingen drei Tore in acht Minuten zu schießen. Die Krefelder waren in beiden Spielen besser und wären aus sportlicher Sicht ein verdienter Aufsteiger. Waldhof hingegen hatte seinen Meister auch schon in der Liga gefunden. Der 1. FC Saarbrücken hat in der Meisterschaft elf Punkte mehr geholt und scheiterte in der Relegation an 1860 München.

Waldhof hatte offenbar Glück und durfte gegen Uerdingen antreten. Auch in diesem Fall spielte das Schicksal eine Rolle. Eine andere Loskugel und Saarbrücken hätte von einem KFC-Aus profitieren können. Würde Mannheim tatsächlich aufsteigen, wäre das himmelschreiend ungerecht.