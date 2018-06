Die letzten Entscheidungen in der U17-Bundesliga sind gefallen. Schalke hat das Halbfinale verpasst, Leverkusen jubelt und der MSV hat sich gerettet.

Es war ein heißer letzter Spieltag in der U17-Bundesliga-West. Der BVB stand bereits lange als Meister fest. Gesucht wurde der zweite Westteilnehmer für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Es gab einen Zweikampf zwischen Schalke und Bayer Leverkusen, die punktgleich in den letzten Spieltag gingen. Auch beim Torverhältnis war Schalke nur einen Treffer vorne. Am Ende hat der Vorsprung nicht gereicht. Schalke spielte nur 0:0 gegen Bielefeld, Leverkusen besiegte Münster mit 2:0 (1:0).

Im Tabellenkeller ging es für den MSV Duisburg um alles. Die Zebras mussten zuhause gegen das Schlusslicht aus Aachen gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen. Denn der Hombrucher SV (beim 1. FC Köln) und die SG Unterrath (beim VfL Bochum), beide zwei Punkte vor dem MSV, durften ihre Partien nicht gewinnen. Der MSV besiegte Aachen 4:1, Unterrath verlor 0:2 beim VfL Bochum. Duisburg spielt auch in der neuen Saison in der U17-Bundesliga.

Die Chronologie der wichtigen Partien des letzten Spieltags in der Übersicht

3. Minute: Super Start für den MSV. Oussama Anhari bringt die Zebras gegen Aachen in Führung. Zu diesem Zeitpunkt wäre der Klassenerhalt geschafft.

24. Minute: Engin Karapinar erhöht für den MSV auf 2:0. Duisburg scheint die eigenen Hausaufgaben zu erledigen.

28. Minute: Etienne Höfer trifft für Aachen. Der MSV muss nach dem Anschlusstreffer zum 2:1 wieder zittern.

39. Minute: Seymour Fünger bringt Leverkusen kurz vor der Pause in Führung - bei Schalke steht es noch 0:0.

40. Minute: Der MSV zieht wieder davon. Oussama Anhari erzielt das 3:1 gegen Aachen.

40. Minute: Pause auf den Plätzen. Für den MSV sieht es gut aus mit dem Klassenerhalt. An der Spitze könnte es nicht dramatischer sein. Leverkusen führt 1:0 und steht zur Pause auf dem zweiten Platz, da die Arminia beim FC Schalke noch ein 0:0 hält.

51. Minute: Gut für den MSV: Der VfL Bochum geht gegen Unterrath durch Dzenan Mucic in Führung. Der Klassenerhalt wird für Duisburg immer wahrscheinlicher.

64. Minute: 2:0 Leverkusen durch Tim-Luis Giersiefer. Schalke immer noch 0:0 und nur noch 15 Minuten Zeit, um schnell zwei Tore zu erzielen.

68. Minute: Bochum erhöht gegen Unterrath durch Robin Flechner auf 2:0. Der MSV ist zu dem Zeitpunkt schon fast gerettet.

71. Minute: 4:1 für den MSV durch Anhari. Die Party zum Klassenerhalt kann steigen.

77. Minute: K.O. für Schalke - Leverkusen erhöht durch Michel Eickschläger auf 3:0 gegen Münster.

80. Minute: Feierabend - der MSV feiert den Klassenerhalt, Leverkusen Platz zwei. Viktoria Köln steht als zweiter Absteiger neben Aachen fest. Zudem muss der Hombrucher SV runter. Nach dem 0:5 in Köln muss die Mannschaft nur wegen des schlechteren Torverhältnisses absteigen - Unterrath feiert wie der MSV den Klassenerhalt. Und Schalkes U17 ist am Boden, der Traum vom Halbfinale gegen den BVB ist ausgeträumt.