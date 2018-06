Der Landesligist FC Kray hat bereits Anfang Juni seinen Kader für die kommende Landesliga-Saison komplett.

Der FC Kray hat den 32-jährigen Abwehrspieler Hussein Allouche verpflichtet. Mit dem Zugang ist der Kader des Landesligisten für die kommende Spielzeit bereits komplett. Allouche, einer der Aufstiegshelden, der den FCK in die Regionalliga führte, spielte in den Jahren 2010 bis 2014 bereits für Kray und absolvierte insgesamt 92 Partien, darunter 34 Spiele in der Regionalliga. Zuletzt war er für DJK St. Winfried Kray in der Bezirksliga aktiv.