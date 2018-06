Wie niederländische Medien berichten, soll VfL Bochums Talent Ulrich Bapoh an den FC Twente Enschede ausgeliehen werden.

Der FC Twente Enschede musste vor wenigen Wochen den Abstieg aus der ersten niederländischen Liga verdauen. Als Tabellenletzter stieg die Mannschaft, die bis Ende März vom ehemaligen Bochumer Trainer Gertjan Verbeek trainiert wurde, ab.

Nun soll der Neuaufbau eingeleitet werden. Als ersten Zugang hat Twente Wout Brama verpflichtet, ihm soll nun das Bochumer Talent Ulrich Bapoh folgen. Der 18-Jährige steht noch bis zum 30. Juni 2020 an der Castroper Straße unter Vertrag. In der abgelaufenen Spielzeit kam Bapoh auf 23 Einsätze in der U19-Bundesliga. Hier traf er sieben Mal, zwölf Treffer bereitete er vor. In der neuen Saison darf er nicht mehr für die U19 auflaufen, wie das Onlineportal Tubantia tubantia.nl/fc-twente/fc-twente-huurt-neefje-van-samuel-eto-o~a2778bec/ berichtet, soll Bapoh kurz vor einer Ausleihe nach Enschede stehen.

In der 2. Bundesliga kam der U18- und U19-Nationalspieler (insgesamt sechs Einsätze) bisher noch nicht zum Einsatz.

[b]VfL-Kader - Stand 3. Juni 2018

Tor: Manuel Riemann, Felix Dornebusch, Florian Kraft

Abwehr: Patrick Fabian, Jan Gyamerah, Tim Hoogland, Maxim Leitsch, Tom Baack, Simon Lorenz, Timo Perthel, Danilo Soares, Stefano Celozzi

Mittelfeld: Jannik Bandowski, Anthony Losilla, Robbie Kruse, Sidney Sam, Thomas Eisfeld, Görkem Saglam, Vitaly Janelt, Sebastian Maier (Hannover 96).

Angriff: Lukas Hinterseer, Evangelos Pavlidis, Tom Weilandt, Johannes Wurtz, Milos Pantovic (neu/FC Bayern II), Ulrich Bapoh

Als Abgänge stehen fest: Philipp Ochs (nach dem Ende der Ausleihe zurück nach Hoffenheim, Luke Hemmerich (nach dem Ende der Ausleihe zurück nach Schalke), Martin Kompalla, Selim Gündüz (beide unbekannt), Kevin Stöger (Fortuna Düsseldorf)

Weiterhin laufen im Sommer folgende Verträge aus: Robert Tesche (Leihe Birmingham), Janni Serra (Leihe BVB), Vitaly Janelt (Leihe RB Leipzig)