Die Sport- und Spielvereinigung Velbert hat einen interessanten Stürmer für die kommende Oberliga-Saison verpflichtet.

Wie RevierSport exklusiv erfuhr, sind sich die Velberter mit Leroy-Jacques Mickels einig. Der Vertrag ist bereits unterschrieben und der neue Mann soll zu Wochenbeginn offiziell an der Sonnenblume vorgestellt werden. Oliver Kuhn, erster Vorsitzender der Velberter, wollte sich zu dieser Personalie auf RS-Nachfrage nicht äußern.

Mickels spielt aktuell für den Velberter Liga-Konkurrenten 1. FC Monheim. In 20 Spielen konnte er zehn Tore erzielen und sechs weitere Treffer vorbereiten. Nach RS-Informationen waren an dem gebürtigen Siegburger mehrere Regionalligisten interessiert. Letztendlich fiel seine Wahl auf die SSVg Velbert. In den letzten Wochen hatte er sich auch bei Rot-Weiss Essen vorgestellt. Doch die RWE-Verantwortlichen hatten Mickels kein Vertragsangebot vorgelegt.

Mickels wurde in der Jugend von Borussia Mönchengladbach II ausgebildet und fand den Weg über Gladbach II, FC St. Pauli II und Alemannia Aachen im Oktober 2010 nach Monheim. Leroy-Jacques Mickels Brüder Joy-Lance (SV Wacker Nordhausen) und Joy-Slayd (SV Rödinghausen) spielen in der Regionalliga-Nordost- beziehungsweise West-Staffel.

Mickels soll Torjäger Aydin unterstützen

Mickels könnte in Velbert der ideale Sturm-Partner von Aliosman Aydin (24 Saisontreffer) werden. Der Velberter Torjäger war in der laufenden Saison auf sich alleine gestellt, da Moses Lamidi nicht so wie gewünscht an der Sonnenblume in Form kam. Der ehemalige Bundesligaspieler Lamidi wird Velbert verlassen.