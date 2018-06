Alemannia Aache und zwei weitere Spieler gehen getrennte Wege. Die Rede ist von Karim Kucharzik und Marcel Damaschek.

Eigengewächs Kucharzik verlässt den Aachener Tivoli in Richtung Spielverein Breinig. Der 20-jährige Innenverteidiger wird in Zukunft in der Mittelrheinliga spielen.

Derweil wechselt Marcel Damaschek zum 1. FC Köln II. Der Linksverteidiger bestritt immerhin 23 Pflichtspiele für die Alemannia und konnte fünf Tore erzielen. Damaschek wechselte nach im vergangenen Sommer vom Wuppertaler SV nach Aachen. An der Wupper hielt es ihn nach der Vertragsunterschrift nur einen Monat, dann folgte die Vertragsauflösung und der Wechsel zur Alemannia.

Winter-Wechsel nach Münster geplatzt

Zuvor hatten die Alemannia schon Kapitän Nils Winter, dessen Wechsel zum Drittligisten SC Preußen Münster geplatzt ist, und Tobias Mohr, der mit einem Engagement in der 2. Bundesliga liebäugelt verlassen. Fix waren bereits die Abgänge von: Severin Buchta (Karlsruher SC, war ausgeliehen), Joy-Slayd Mickels (SV Rödinghausen), Maurcie Pluntke (SV Wacker Nordhausen), Emre Yesilova, Patrick Nettekoven, Akif Sahin, Tobias Lippold, Mergim Fejzullahi, Arda Nebi, Manuel Konate-Lueken und Meik Kühnel (alle Ziel unbekannt). Dazu kommen nun Kucharzik und Damaschek. Das sind dann die Abgänge Nummer 14 und 15.

So sieht aktuell der Aachener Kader für 2018/19 aus:

Tor

Mark Depta

Daniel Zeaiter (MSV Duisburg)

Abwehr

Peter Hackenberg

Mohamed Redjeb (TV Herkenrath)

Matti Fiedler

Marco Müller (TuS Koblenz)

Alexander Heinze

Mittelfeld

Sebastian Schmitt (Wormatia Worms)

David Pütz

Ilias Azaouaghi

Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck)

Marcel Kaiser (Bonner SC)

Manuel Glowacz (SG Wattenscheid 09)

Mahmut Temür (Karsiyaka/Türkei)

Kai Bösing

Angriff

Junior Torunarigha

Marc Kleefisch

Blendi Idrizi (FC Blau-Weiß Friesdorf)