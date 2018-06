Der 1. FC Union Berlin hat einen Nachfolger für Andre Hofschneider gefunden.

Oliver Ruhnert, der jahrelang beim FC Schalke 04 arbeitete und seit wenigen Monaten an der alten Försterei tätig ist, hat einen neuen Trainer präsentiert. Der Geschäftsführer des 1. FC Union Berlin hat Urs Fischer als Cheftrainer verpflichtet. Fischer erhält beim 1. FC Union Berlin einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, gültig für die 2. Bundesliga und die BundesligaDer 52-jährige Schweizer wurde in Zürich geboren und begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des FC Zürich, bei dem er auch seine ersten Erfahrungen als Trainer sammelte.

Legia Warschau war auch an Fischer dran

Zuletzt trainierte Fischer von 2015 bis 2017 den Schweizer Top-Club FC Basel. Diesen führte er in beiden Spielzeiten zur Meisterschaft. In der Saison 2016/17 gelang ihm mit Basel zudem der Pokalsieg und der Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Sein Engagement beim FC Basel endete im Sommer 2017. Bis zuletzt soll nach polnischen Medienberichten auch der aktuelle Landesmeister Legia Warschau an Fischer als neuen Trainer interessiert gewesen sein. Doch Fischer verschlug es letztendlich zu den "Eisernen" nach Berlin.

"Die Anfrage von Union hat mich gleichermaßen überrascht wie gefreut. Schweizer Trainer haben im deutschen Fußball bereits einige Spuren hinterlassen und ich werde alles dafür tun, um diesen eine weitere Erfolgsspur hinzuzufügen. Die Bedingungen bei Union sind hervorragend, der Verein ist ambitioniert und wir haben zur neuen Saison einigen Gestaltungsspielraum. Diesen gilt es klug zu nutzen, um im Sommer eine starke und dominante Mannschaft an den Start zu bringen", kommentiert Urs Fischer sein Engagement bei Union gegenüber der Vereinshomepage der Berliner.

"Urs Fischer ist ein gestandener Fußballlehrer, der über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz auf höchstem Niveau verfügt. Seine Fußball-Philosophie, seine Vorstellungen von der täglichen Arbeit mit der Mannschaft und sein authentisches Auftreten in den Gesprächen haben uns überzeugt, mit ihm den passenden Trainer gefunden zu haben", ergänzt Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union Berlin.