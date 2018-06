Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hat einen weiteren Spieler an einen Zweitligisten verloren.

Bereits in der Winterpause wechselten Lars Dietz (1. FC Union Berlin) und Oliver Steurer (1. FC Hedeinheim) in das deutsche Fußball-Unterhaus. Zudem verließ Eike Bansen (Zulte-Waregem) den BVB II in Richtung Profibereich. In dieser Sommerpause folgte dann Patrick Mainka (1. FC Heidenheim). Nach dem Mannschaftskapitän Mainka wechselt auch Torwart Dominik Reimann zu einem Zweitligisten. Reimann schließt sich dem KSV Holstein Kiel an.

Der 20-Jährige, der seit 2004 das BVB-Trikot trug, war hinter Roman Bürki und Roman Weidenfeller in der vergangenen Saison dritter Torhüter der Schwarz-Gelben und ist in der Regionalliga-Reserve in 26 Spielen (39 Gegentore) zum Einsatz gekommen. Patrik Borger, Torwarttrainer der Kieler, fiel der gebürtige Münsteraner erstmals im Dezember 2015 auf, als er mit der U19 des BVB im Viertelfinale des DFB-Pokals in Kiel auf die Jungstörche traf. Beim 4:0-Sieg der Gäste standen seinerzeit Spieler wie Christian Pulisic und Felix Passlack im Kader der Borussen. "Ich habe seinen Werdegang seitdem intensiv verfolgt", sagt Borger auf der Kieler Internetseite. Borger weiter: Er ist eines der größten Torwarttalente des Landes und zudem ein hervorragender Fußballer."

Reimann, so Borger, sei beidfüßig in der Lage, das Spiel zu eröffnen. "Ich bin glücklich über die neue Aufgabe", betont Reimann, der mit der A- und B-Jugend des BVB Deutscher Meister wurde und bei der KSV einen Vertrag bis Juni 2021 unterschrieben hat. "Ich freue mich auf diesen Verein."

Achter Abgang, sechs externe Zugänge fix

Reimann ist nach Mainka, Vangelis Pavlidis (war vom VfL Bochum ausgeliehen), Jonas Arweiler (FC Utrecht), Michael Eberwein (Fortuna Köln), Paterson Chato, Junior Flores, Armin Pjetrovic und David Sauerland der achter Dortmunder Abgang in dieser Sommerpause.

Mit Leon Burggraf (SV Hadamar), Joseph Boyamba (SG Wattenscheid 09), Marco Rente, Mory Konate (beide TuS Erndtebrück), Kempes Waldemar Tekiela (Westfalia Rhynern) sowie Marc-André Kositzki (SV Wehen Wiesbaden U19) konnte der BVB II sechs externe Zugänge verpflichten. Zu diesen gesellen sich die letztjährigen U19-Spieler: Hüseyin Bulut, Jonas Hupe, Alexander Schulte, Luca Kilian, Dominik Wanner, Tim Sechelmann und Jano Baxmann.