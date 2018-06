Zur kommenden Saison meldet Fußball-Oberligist SC Westfalia Herne zwei weitere Neuzugänge.

Zum Kreis der Torhüter stößt auch Ricardo Seifried vom Nordrhein-Oberligisten ETB SW Essen, nachdem die Herner bereits als Nummer eins für die kommende Saison Niklas Lübcke (VfL Bochum U19) sowie Miguel Pires-Schulten (VfB Homberg U19) verpflichtet haben. Außerdem kommt der Japaner Kai Hatano (20) zur Westfalia.

Keine Kosten

Er war zuletzt an der Nike-Academy im St. George’s Park National Football Centre in Burton-upon-Trent, hat in England aber keinen Verein im Profibereich gefunden. Wie schon bei Kazuhiko Yoshida fallen für die Westfalia keine Kosten für Kai Hatano an, erklärt Trainer Christian Knappmann.

Der 20-Jährige soll sich auf Wunsch seines Spielerberaters nun in den Fokus anderer europäischer Vereine spielen. Kazuhiko Yoshida hingegen verlässt die Herner und ist mittlerweile wieder zurück nach Japan gereist – unter anderem aus familiären Gründen.