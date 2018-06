Am 22. Juli tritt zum ersten Mal eine Auswahl der besten Oberhausener Amateurfußballer gegen Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen an.

Beim "Tag der Oberhausener Fußballvereine" treffen zum ersten Mal die besten Amateurspieler Oberhausens auf die höchstklassigste Mannschaft der Stadt, den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen. Das Spiel wird im Rahmen des 1. Oberhausener Fußball-Familien-Fests stattfinden, das vom 20. bis 22. Juli auf dem SSB-Gelände und im Stadion Niederrhein stattfinden wird.

30 Spieler werden aus 200 gewählt

Jedoch müssen erst einmal 30 Kicker aus knapp 200 gewählt werden, die gegen RWO antreten und zeigen dürfen, was in ihnen steckt. Die Jury, die zunächst darüber entscheidet, besteht aus RWO-Trainer Mike Terranova, Ex-Profi Benny Reichert, Sportjournalist Gustav Wentz und den beiden Trainern Georg Mewes (SV Hönnepel-Niedermörmter) und Carsten Kemnitz (FC Sterkrade 72 II). Sie treffen zusammen eine Vorwahl. Durch eine öffentliche Online-Abstimmung können die Fans der Amateurspieler dann vom 24. Juni bis zum 8. Juli wählen, wer letztlich in den finalen 18er-Kader kommt.

Außerdem werden auch fünf Trainer zur Wahl "Trainer der Saison 17/18" von der Jury vorgeschlagen. Der Gewinner wird die Stadtauswahl dann gegen RWO von der Seitenlinie aus betreuen.