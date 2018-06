Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund scheint für den sich anbahnenden Wechsel von Abwehrchef Sokratis zum FC Arsenal bereits einen Nachfolger ins Auge gefasst zu haben.

Wie die Bild berichtet ist der BVB an einer Verpflichtung von Innenverteidiger Abdou Diallo vom Bundesliga-Konkurrenten Mainz 05 interessiert. Doch ähnlich wie Werder Bremen den von Dortmund umworbenen Thomas Delaney nicht unter Wert verkaufen will und 25 Millionen Euro Ablöse für den dänischen Mittelfeldspieler fordert, ruft auch Mainz 05 eine beachtliche Summe für den 22 Jahre alten Franzosen auf. Nach Informationen der Bild soll diese bei 28 Millionen Euro liegen – obwohl Diallos Marktwert laut transfermarkt.de deutlich darunter, nämlich bei 10 Millionen Euro, liegt.

Mainz kann sich diese Forderung erlauben: Zum einen will der Klub seinen zuverlässigen Spieler, der erst im Juli 2017 von der AS Monaco zu den Rheinhessen kam und noch einen Vertrag bis Juni 2022 hat, nicht einfach so ziehen lassen. Zum anderen hat der Innenverteidiger nicht nur das Interesse der Dortmunder geweckt. Laut der Zeitung sollen auch Angebote aus der Premier League vorliegen. Deren Vertreter sind durch den englischen TV-Vertrag in der Regel finanziell extrem gut aufgestellt. Für Diallo selbst, der sich bei einem Champions-League-Teilnehmer weiterentwickeln will, soll der Bundesliga-Vierte Borussia Dortmund derzeit Favorit sein. Die Dortmunder müssten sich demnach nur noch entscheiden, ob sie die Summe für den jungen Verteidiger bezahlen wollen.

Nach Torwart Marwin Hitz (ablösefrei vom FC Augsburg) und Offensivspieler Marius Wolf (für 5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt) wäre Diallo der dritte Bundesliga-Neuzugang des BVB zur neuen Saison. In der Innenverteidigung könnte der 1,88 Meter große Diallo an der Seite des ebenfalls erst 22 Jahre alten Schweizers Manuel Akanji oder von Routinier Ömer Toprak eine echte Baustelle der Dortmunder schließen.