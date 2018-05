Fußball-Zweitligist MSV Duisburg hat am Donnerstag den sechsten externen Zugang präsentiert.

Die Meidericher haben Stürmer Richard Sukuta-Pasu verpflichtet. Der 27-Jährige wechselt vom Ligarivalen SV Sandhausen ins Ruhrgebiet. Bei den Zebras erhält der Deutsch-Kongolese einen Zweijahresvertrag. "Ein Stürmer, der unser Anforderungsprofil zu 100 Prozent erfüllt!", jubelt MSV-Sportdirektor Ivo Grlic. "Er kennt die 2. Bundesliga sehr gut, ich erhoffe mir sehr, sehr viel von ihm. Richy wird definitiv helfen, unseren Angriff noch unberechenbarer zu machen."

Der 1,90 Meter große Stürmer hat reichlich Erfahrung vorzuweisen. Für Bayer Leverkusen, den FC St. Pauli und den 1. FC Kaiserslautern lief er 37 Mal in der Bundesliga auf (ein Tor). In der 2. Bundesliga kam er auf 97 Einsätze (17 Tore).

In der Saison 2013/14 spielte der gebürtige Wuppertaler in der 2. Liga als Leihgabe für den VfL Bochum. In 34 Spielen gelangen ihm im VfL-Trikot sechs Tore.

Nun will es der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler beim Bochumer Lokalrivalen MSV Duisburg richten. "Ich freue mich, ein Zebra zu sein, und will mit Herz und Leidenschaft zu neuen Erfolgen beitragen – auch wenn erst einmal der Klassenerhalt wieder oberstes Ziel ist", betont Sukuta-Pasu.

Der Angreifer ist bereits der sechst externe Zugang, den die Zebras offiziell vorgestellt haben. Neben Sukuta-Pasu tragen ab der kommenden Zweitliga-Saison auch John Verhoek (1. FC Heidenheim), Youg-Jae Seo (Hamburger SV II), Sebastian Neumann (Würzburger Kickers), Joseph-Claude Gyau (Sonnenhof-Großaspach) und Yanni Regäsel (zuletzt Eintracht Frankfurt) das Trikot der Blau-Weißen.