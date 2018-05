Österreich hat in einem Länderspiel WM-Gastgeber Russland mit 1:0 besiegt. Ein Spieler des FC Schalke 04 war dabei der "Mann des Tages".

Gastgeber Russland wartet kurz vor dem Beginn der Fußball-WM weiter auf ein Erfolgserlebnis. In einem Testspiel in Österreich musste sich die Sbornaja am Mittwochabend zum Abschluss ihres Trainingslagers mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Den einzigen Treffer erzielte vor den Augen von Manchester Uniteds Star-Coach José Mourinho der Schalker Bundesliga-Profi Alessandro Schöpf in der 28. Minute. Guido Burgstaller wurde zur Pause eingewechselt.

Zu einem Schalker Duell im Nationaltrikot kommt es am Donnerstag. Dann trifft Yevhen Konoplyanka, der für die Ukraine aufläuft auf seinen Teamkollegen Amine Harit mit Marokko. Die Partie in Genf wird um 22 Uhr angepfiffen. Am Freitag streift Nabil Bentaleb ebenfalls sein Nationaldress über. Mit Algerien spielt er gegen das Team der Kap Verde. Anstoß ist um 23 Uhr.