248 Erstligaspieler haben beim Kicker abgestimmt: Schalkes Verteidiger sorgt für ein Novum seit der ersten Umfrage 1999.

In den USA gibt es bezogen auf den Sport das Sprichwort: offense wins games, defense wins championships – die Offensive gewinnt Spiele, die Verteidigung holt die Titel. Im Fußball dagegen wird der Erfolg von Mannschaften in der Regel offensiv ausgerichteten Einzelspielern zugeschrieben. Cristiano Ronaldo bei Real Madrid, Lionel Messi beim FC Barcelona, Robert Lewandowski beim FC Bayern. Bei einer anderen Ehrung haben die Bundesligaprofis diesmal für eine Überraschung gesorgt: 248 von ihnen ließ das Fachmagazin Kicker in 21 Fragen über die Gewinner und Verlierer der Saison sowie andere relevante Themen in ihrem Sport abstimmen. Zum besten Feldspieler der Saison wählten sie diesmal keinen Angreifer, sondern einen Verteidiger – ein Novum, dieses Kunststück ist vorher seit der ersten Umfrage im Jahr 1999 keinem Defensivmann gelungen. Naldo von Schalke 04 war in der Spielzeit 2017/2018 der Beste von ihnen, urteilten die 248 Befragten mehrheitlich.

Beinahe jeder Fünfte gab seine Stimme dem Abwehrchef der Gelsenkirchener – damit lag Naldo am Ende vor besagtem Lewandowski, der noch in der Winterpause und zum Ende der vergangenen Saison von den Kollegen als bester Feldspieler der Liga ernannt worden war. Bayerns offenbar inzwischen aber abwanderungswilliger Starstürmer kam diesmal nur auf 16,8 Prozent und führt damit in der Rangliste ein Quintett aktueller, künftiger beziehungsweise im Falle des Polen womöglich künftiger ehemaliger Bayern-Spieler an. Auf die Plätze kamen: Joshua Kimmich (13,4 Prozent), James Rodriguez (9,7 Prozent), Serge Gnabry (7,6 Prozent/in der zurückliegenden Saison ausgeliehen von den Bayern an die TSG Hoffenheim) und Thomas Müller (5,9 Prozent).

Der 1,98 Meter große Abwehrchef war mit dafür verantwortlich, dass Schalke in der Rückrunde mit 16 Gegentoren die zweitbeste Abwehr hinter der des VfB Stuttgart (15) gestellt hat – noch vor den Defensivkollegen von Meister FC Bayern (17). Brasiliens viermaliger Nationalspieler Naldo, der seit 2005 in Deutschland spielt und über die Stationen Werder Bremen und VfL Wolfsburg vor zwei Jahren zu den Königsblauen kam, erzielte in dieser Saison sieben Tore und bereitete zwei weitere vor.