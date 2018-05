Der VfB Speldorf hat sein letztes Oberligaspiel schon am Freitagabend. Ersatzkeeper Robin Offhaus geht.

Schon am Freitag, 19.30 Uhr, geht für den VfB Speldorf die erste Saison nach dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga zu Ende. Im Heimspiel an der Saarner Straße gegen den SC Düsseldorf-West geht es für die Mülheimer weniger darum, ob sie die Spielzeit auf dem elften oder zwölften Platz beenden, sondern um einen guten Abschied.

„Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett“, gibt Trainer Christian Mikolajczak unumwunden zu, obwohl er und seine Elf mit einem Sieg über die Düsseldorfer noch einen Platz gutmachen und auf den elften Rang klettern könnten.

Vielmehr geht es dem Coach darum, mit einer guten Leistung noch einmal etwas zurückzugeben. „Unsere Zuschauer haben uns dieses Jahr auch auswärts super unterstützt, wir sind schon längst im oberen Drittel der Zuschauertabelle“, so der Coach.

Dass der VfB dort irgendwann auch im sportlichen Bereich steht, dafür möchte der 37-Jährige Schritt für Schritt sorgen. „Mit dieser Saison können wir auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Wir wollten von Anfang an nur den Klassenerhalt und nach den ersten Spielen hat sich die Mannschaft gefangen, so dass wir das Ziel schon sehr früh erreicht haben“, fasst der Coach zusammen.

Auch Torwarttrainer Schweichler geht



Nach dem Spiel am Freitagabend wird es eine kleine Abschlussfeier zusammen mit den Zuschauern geben. Danach ist bis zum Trainingsauftakt am 4. Juli erst einmal Fußballpause. Fünf Spieler werden dann nicht mehr mit dabei sein: Nach Alassane Ouédraogo, Alexandros Armen, Alexander Ntinas und Pasquale Conti verlässt auch Ersatzkeeper Robin Offhaus den Klub. „Jetzt geht die Suche nach einem Torwart wieder los“, sagt Christian Mikolajczak.

Verabschieden müssen die Mülheimer am Freitagabend vor dem Spiel neben den fünf Spielern auch Co-Trainer Hikmet Canakci und Torwarttrainer Christian Schweichler.