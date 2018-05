Um einen reibungslosen Ablauf bei der Mitgliederversammlung zu gewährleisten, hat der FC Schalke 04 im Vorfeld einige Hinweise veröffentlicht.

Die Veltins-Arena öffnet um zehn Uhr. Das Vorprogramm startet um elf Uhr. Die Mitgliederversammlung beginnt um 12.30 Uhr. Das Stadion kann über die Eingänge Ost und West betreten werden.

Mitglieder müssen neben ihrem Mitgliedsausweis auch einen Lichtbildausweis mitbringen. Sollte der Mitgliedsausweis nicht vorliegen, oder sollten Fragen dazu bestehen, werden Mitglieder gebeten, sich an den Mitgliederservice zu wenden.

Erneut wird es zu einem elektronischen Abstimmungsverfahren kommen. Weitere Hinweise dazu bekommen die Mitglieder auf der Versammlung.

Parkplätze stehen wie auch an Spieltagen zur Verfügung. Das Parkhaus PH1 steht am Sonntag exklusiv den zu ehrenden Mitgliedern zur Verfügung, die Parkfläche P2 ist gesperrt.



Schalke bietet seinen Mitgliedern erneut die Möglichkeit, an einem Sonder-Vorverkauf für die Liga-Heimspiele teilzunehmen. Die Mitglieder, die bis zum letzten Tagesordnungspunkt anwesend sind, werden automatisch erfasst und erhalten vorm Start der Vorverkaufsphase eine Freischaltung per E-Mail, insofern die Kontaktdaten auf store.schalke04.de hinterlegt sind.