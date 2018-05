Es wird wieder einiges los sein beim Sportclub Verl. Denn am kommenden Wochenende findet wieder das große Jugendturnier, der "PT SPORTS Juniorcup" statt.

Am Fronleichnams-Wochenende vom 31. Mai bis zum 3. Juni 2018 tummeln sich wieder über 200 Mannschaften auf der Anlage des Fußball_Regionalligisten aus Verl. Bekannt wurde das Turnier durch den Besuch von David Beckham als er im Jahr 2015 seinem Sohn beim Kicken zusah.

Während der viertätigen Turnierserie, wo vier Turniere ausgespielt werden, ist das U10-Turnier das wohl größte und gleichzeitig bestbesetzte Turnier Deutschlands in dieser Altersklasse. Gespielt wird dieses Turnier über die zwei Wochenendtage Samstag und Sonntag.

Der Spielplan des Turniers im Überblick

Teams wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04 oder der Hamburger SV sind am Start. Aber ebenso tummeln sich klangvolle Namen im internationalen Teilnehmerfeld, das aus 16 Nationen besetzt wird. Die Nachwuchsteams vom AC Mailand, Manchester City, Benfica Lissabon oder Olympique Marseille treten ebenfalls an der Verler Poststraße gegen den Ball. "Wir sind unheimlich stolz und glücklich solche Teams bei uns zu haben und freuen uns auf vier Tage tollen Fußball", sagt Raimund Bertels, Präsident des SC Verl, vor der zehnten Auflage des "PT SPORTS Juniorcup".

Der Nachfolger von Borussia Mönchengladbach wird gesucht

Am Donnerstag spielen die U9- und U11-Junioren ihren Sieger aus. Am Brückentag treten dann die U13-Junioren an, bevor es am Wochenende richtig rundgeht. Annähernd 100 Mannschaften nehmen am größten U10-Turnier Deutschlands Teil. Am Samstag und Sonntag wird der Nachfolger von Borussia Mönchengladbach gesucht.