Der KFC Uerdingen hat am Mittwoch den nächsten neuen Spieler vorgestellt.

Nach Robert Müller, den die Krefelder vom VfR Aalen verpflichteten, gab der KFC am Mittwoch auch die Verpflichtung von Maurice Litka bekannt.

Mit Litka wechselt ein 22 Jahre alter Linksaußen als Leihgabe für ein Jahr zum KFC Uerdingen. Das 1,80 Meter große Sturmtalent steht noch bis zum 30. Juni 2020 beim FC St. Pauli unter Vertrag und ist in der dortigen Jugend groß geworden. KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart erklärt: "Wir freuen uns, mit Maurice Litka ein tollen U23-Spieler für unseren Kader gewonnen zu haben. Ich bin mir sicher, dass er unsere Mannschaft mit seiner Qualität noch einmal verstärken wird." Litka kam in der letzten Zweitliga-Saison auf zehn Einsätze für den FC St. Pauli.

Khalil Mohammad kommt auch

Wie RevierSport erfuhr, sind sich die Krefelder auch mit Nerciwan Khalil Mohammad über einen Arbeitsvertrag an der Grotenburg einig. Mohammad spielte in der abgelaufenen Saison beim SC Wiedenbrück und wurde in der Jugend von Borussia Mönchengladbach ausgebildet. RevierSport berichtete bereits vor Monaten vom KFC-Interesse an dem defensiven Mittelfeldspieler aus Wiedenbrück.

Für Binder und Rüter wird es schwer

Indes laufen die Verträge von Dennis Chessa (23 Pflichtspiele, zwei Tore, fünf Vorlagen, 1.709 Minuten), Patrick Ellguth (21, 3, 0, 1.321), Kevin Pino Tellez (15, 1, 1, 747), Christian Müller (13, 4, 7, 590) und Charles Takyi (4, 0, 0, 63) aus. Es ist davon auszugehen, dass Pino Tellez sowie Takyi den Verein verlassen werden. Chessa dürfte realistische Chancen auf eine Vertragsverlängerung besitzen. Das gilt auch für den ehemaligen Bundesligaspieler Müller, den Trainer Stefan Krämer gerne halten würde. Äußerst fraglich ist die Zukunft von Ellguth, der sportlich nicht mehr die große Rolle spielt. Aber als Typ, als Ur-Uerdinger - steht seit dem 1. Juli 2012 an der Grotenburg unter Vertrag - ein wichtiger Mann für die Mannschaft ist.

Für Leon Binder und Florian Rüter, die gültige Verträge bis 2019 besitzen, wird es schwer auf Einsatzminuten in der 3. Liga zu kommen. Hier könnte es in Richtung Vertragsauflösungen gehen. Auch wenn Trainer Stefan Krämer gegenüber der Westdeutschen Zeitung betont: "Wir werden niemanden vom Hof jagen Die Struktur der Mannschaft wird bestehen bleiben. Wir werden punktuell Veränderungen vornehmen."