Der zweite Neuzugang von Rot-Weiß Oberhausen für die Saison 18/19 steht fest. Shaibou Oubeyapwa wurde offiziell vorgestellt.

Dass RWO den gebürtigen Togoer vom 1. Göppinger SV verpflichten würde, hatte RevierSport bereits in den vergangenen Tagen berichtet.

Während seiner Jugend spielte Oubeyapwa für verschiedene Vereine, einen Großteil seiner sportlichen Ausbildung erlangte er beim TV Nellingen in Baden-Württemberg. Der beidfüßige Stürmer, der am liebsten Rechtsaußen spielt, freut sich auf die neue Herausforderung an der Lindnerstraße. "Shaibou ist ein schneller Spieler mit Zug zum Tor. Seine positive Art ist ansteckend. Da Shaibou weder ein NLZ durchlaufen noch bisher unter professionellen Bedingungen gearbeitet hat, sind wir davon überzeugt, dass er großes Potential besitzt und wir sind gespannt, wie er sich in der Regionalliga zurechtfindet", sagt Jörn Nowak, Sportlicher Leiter der Oberhausener.

Erst am Dienstag hatte RWO mit Dario Schumacher den ersten Neuzugang vorgestellt.