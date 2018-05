Zwei Testspiele des MSV Duisburg im Trainingslager stehen fest.

Im Trainingslager im österreichischen St. Johann wird den Zweitliga-Kickern des MSV Duisburg ohnehin nicht langweilig – dafür wird Chefcoach Ilia Gruev schon sorgen. Neben den Übungseinheiten haben die Zebras nun aber auch noch zwei Testspiele festgezurrt. Am 12. Juli um 18 Uhr geht es in Brixen gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund, ab 19. Juli um 19 Uhr in St. Johann gegen al-Sadd aus Katar.