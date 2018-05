Die Gerüchteküche brodelt. Wie verstärkt sich der BVB im Sommer? Ein Name aus der italienischen Serie A kann von der Liste gestrichen werden.

Außenverteidiger Hans Hateboer steht nicht vor einem Wechsel von Atalanta Bergamo zu Borussia Dortmund. Gegenüber der Redaktion des niederländischen Fußball-Magazins "Voetbal International" dementierte die Spielerseite eindeutig: "Es gab wirklich keinen Kontakt."

Auch nach Informationen dieser Redaktion ist der niederländische Nationalspieler (ein Länderspiel) derzeit kein konkreter Transferkandidat beim Revierklulb. Zuletzt hatten unter anderem "Gazzetta dello Sport" über das Transfergerücht berichtet.

In der vergangenen Europa-League-Saison kam es in der Runde der letzten 32 Teams zum direkten Duell der Borussen mit Bergamo. Der BVB setzte sich am Ende nach Hin- und Rückspiel mit 4:3 durch und zog ins Achtelfinale ein.