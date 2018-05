Der ETB Schwarz-Weiß Essen bastelt an einer Rückhol-Aktion von Bilal Abdallah. Die Fans am Uhlenkurg werden ihn sicherlich noch in guter Erinnerung haben.

Nun steht Abdallah nach Informationen dieser Redaktion kurz vor der Rückkehr zu den "Lackschuhen".

Abdallah wechselte zur Saison 2014/15 aus der U19 von Rot-Weiss Essen zu Schwarz-Weiß Essen. Ein Wechsel, der sich für den ETB, aber auch Abdallah lohnen sollte. In 32 Spielen erzielte der Angreifer 16 Tore und verließ den Uhlenkrug im Sommer 2015 in Richtung Regionalliga.

Doch beim Nord-Regionalligisten Schwarz-Weiß Rehden sollte es für den gebürtigen Herner nicht rund laufen. Hier kam er in einem halben Jahr nur zu einem 14-minütigen Einsatz. Im Januar folgte der nächste Wechsel: Diesmal zum Wuppertaler SV. Im Bergischen land kam der 1,77 Meter große Mann nicht über sechs Kurzeinsätze hinaus. Zum 1. Juli 2016 folgte der Transfer zu Rot Weiss Ahlen.

Im Münsterland fand Abdallah zur alten Stärke zurück und sammelte vor allem viel Spielpraxis. In 54 Begegnungen konnte er neun Tore für RWA erzielen. Seinen Vertrag wird er jedoch nach zwei Jahren in Ahlen nicht verlängern. Zuletzt wurde er bereits im Training des ETB gesichtet. Eine Vertragsunterschrift soll nach RevierSport-Informationen kurz bevor stehen. Mit Sven Möllerke (TSG Sprockhövel), Emre Kilav (1. FC Bocholt) und Max Haubus (Rather SV) hat Schwarz-Weiß Essen bereits drei Zugänge für die Spielzeit 2018/19 präsentiert.

Wölpper will oben mitspielen

In der kommenden Saison will der ETB oben mitspielen. Das betonte Manfred Wölpper bereits in den vergangenen Wochen. Wölpper: "Wir wollen einen Kader zusammenstellen, mit dem die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man oben mitspielen kann. Man kann nicht sagen: Wir steigen auf. Wir sprechen ja über Fußball. Fußball ist nicht kalkulierbar, sonst würden nicht schon jahrzehntelang Leute zum Fußballplatz rennen, wenn man schon vorher wüsste, was passiert. Aber: Die Wahrscheinlichkeit muss groß sein, dass wir oben mitspielen. Wir haben jetzt so ein ganz kleines bisschen oben dran gekratzt. Jetzt müssen wir an den richtigen Stellschrauben drehen, noch einen Tick stärker werden und dann können wir nächstes Jahr vielleicht oben mitspielen."