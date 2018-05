Vier Jahre spielte er für den Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen. Jetzt sucht der Abwehrspieler eine neue Herausforderung.

Die Rede ist von Ribene Nguanguata. Der 23-Jährige, der seit 2008 in Essen-Rüttenscheid lebt, kam in der abgelaufenen Saison in 21 Pflichtspielen für den ETB zum Einsatz. Oder anders gesagt: 920 Minuten. Für Nguanguata zu wenig.

Unter dem aktuellen ETB-Trainer Manfred Wölpper wanderte der Rechtsverteidiger zwischen der Startelf, der Ersatzbank und der Tribüne. Nicht zuletzt deshalb lehnte er ein Angebot zur Vertragsverlängerung am Uhlenkrug ab. "Ich will wieder regelmäßig spielen und ein wichtiger Bestandteil einer Mannschaft sein. Ich bin 23 Jahre jung, topfit und geil auf Fußball. Auf die Bank oder Tribüne habe ich wirklich keinen Bock", betont der Abwehrspieler.

Sechs Jahre RWE, vier Jahre ETB

Im Sommer 2014 wechselte Nguanguata aus der U19 von Rot-Weiss Essen, wo er insgesamt sechs Jahre verbrachte, in den Süden der Stadt zum ETB. In den vier Jahren im schwarz-weißen Trikot absolvierte er 103 Oberligaspiele. Fünfmal konnte er einen Treffer auflegen, ein Tor in der Oberliga gelang ihm jedoch nicht. "Ich verhindere lieber Tore", erklärt er.

Der Lehramt-Student der Universität Essen will weiter in der Ruhrmetropole Fußball spielen. Zuletzt zeigte auch der Bezirksliga-Spitzenklub Blau-Gelb Überruhr Interesse am pfeilschnellen Rechtsverteidiger. Ob Nguanguata letztendlich aber in Überruhr landen wird, ist noch offen. "Ich will mich noch nicht entscheiden. Am liebsten würde ich weiter in der Oberliga spielen. Ich habe in über 100 Spielen gezeigt, dass ich in dieser Klasse locker mithalten kann. Wie gesagt: ich höre mir noch ein paar Dinge an. Dann werde ich in Ruhe überlegen", erzählt Nguanguata, der zwar einen Führerschein, aber keinen PKW besitzt: "Das ist mein Problem. Als Student hat man da nicht viel auf der hohen Kante. Aufgrund des mobilen Nachteils kommt für mich erst einmal wohl nur ein Verein in Essen infrage."