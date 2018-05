Am Montag gab der VfL Bochum den Abschied von Selim Gündüz bekannt. Sein Vertrag an der Castroper Straße wird nicht verlängert.

Am selben Tag wurde auch der Wechsel von Kevin Stöger zur Düsseldorfer Fortuna vermeldet, doch emotionaler schien der Abschied von Gündüz. Der nutzte die sozialen Medien dazu, um sich persönlich von den Fans zu verabschieden. Dort betonte er: "Es war mir eine Ehre für eure Farben 10 Jahre spielen zu dürfen! Bochum ist der Verein, wo ich groß geworden bin und meine ersten Schritte im Profifußball erleben durfte. Allein auf Grund dieser Tatsachen werde ich dem Verein für ewig dankbar sein und immer in meinem Herzen tragen."





Ganz besonders wichtig war es ihm, den Anhängern zu danken, ohne die er nicht dahin gekommen wäre, wo er jetzt ist. Für den VfL lief er von der U17 bis zur Zweiten Liga alleine 132 Mal in den Meisterschaftspartien auf. 20 Treffer erzielte er in dieser Zeit, 33 Tore bereitete er vor. Gündüz: "Der größte Dank geht natürlich an euch Fans da draußen. Was ihr mir an Unterstützung gegeben habt, vor allem auch in schwierigen Zeiten, das ist gar nicht in Worte zu fassen und so viel kann ich gar nicht zurückgeben, um auszudrücken, wie dankbar ich für diese wundervolle Zeit bin! Bochum ist dank euch mehr als nur zu meiner Heimat geworden und ich bin unendlich stolz, wenn ich jetzt zurückblicke auf all die Jahre, was wir gemeinsam erlebt haben."

Nun geht es für den Außenbahnspieler weiter. Wo, das ist noch nicht geklärt. Klar ist aber: Nach Bochum darf Gündüz sicher immer wieder zurückkommen. Sein Posting endet mit den Worten: "Für immer dankbar und stolz das Wappen des VfL präsentiert haben zu dürfen. Ihr seid tief in meinem Herzen."

VfL-Kader - Stand 29. Mai 2018

[b]Tor: Manuel Riemann, Felix Dornebusch, Florian Kraft

Abwehr: Patrick Fabian, Jan Gyamerah, Tim Hoogland, Maxim Leitsch, Tom Baack, Simon Lorenz, Timo Perthel, Danilo Soares, Stefano Celozzi

Mittelfeld: Jannik Bandowski, Anthony Losilla, Robbie Kruse, Sidney Sam, Thomas Eisfeld

Angriff: Lukas Hinterseer, Evangelos Pavlidis, Tom Weilandt, Johannes Wurtz, Ulrich Bapoh, Milos Pantovic (neu/FC Bayern II)

Als Abgänge stehen fest: Philipp Ochs (nach dem Ende der Ausleihe zurück nach Hoffenheim, Luke Hemmerich (nach dem Ende der Ausleihe zurück nach Schalke), Martin Kompalla, Selim Gündüz (beide unbekannt), Kevin Stöger (Fortuna Düsseldorf)

Weiterhin laufen im Sommer folgende Verträge aus: Robert Tesche (Leihe Birmingham), Janni Serra (Leihe BVB), Vitaly Janelt (Leihe RB Leipzig), Görkem Saglam.