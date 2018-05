Die SG Wattenscheid 09 plant die neue Saison. Mittlerweile kann sich Trainer Farat Toku über neun Zusagen freuen. Derweil haben sieben Spieler die Lohrheide verlassen.

Am Montagabend gab Sebastian Santen als neunter Spieler seine Zusage für die Spielzeit 2018/19. Der Verein und der 22-jährige Torjäger einigten sich auf eine weitere Zusammenarbeit und zogen die beidseitige Option auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2019.

van Santen schloss sich Ende Januar 2018 der SGW an und konnte im Laufe der Rückrunde seinen Torriecher unter Beweis stellen. In elf Ligaeinsätzen traf der ehemalige Düsseldorfer Fortune viermal ins Schwarze und bereitete einen weiteren Treffer vor. Für Trainer Farat Toku war es keine Frage, die Option, van Santen eine weitere Saison an der Lohrheide zu halten, zu ziehen. "Wir haben Sebastian nach der langen Verletzung nach und nach an den Wettkampf herangeführt und zum Ende der Serie hat er bereits in Ansätzen zeigen können, was er draufhat." van Santen selbst ist ebenfalls froh darüber, weiter für Wattenscheid auf Torejagd zu gehen. "Ich wurde sehr gut in Wattenscheid aufgenommen und fühle mich sehr wohl. Daher gab es keine Zweifel für mich, dass ich weiter für 09 spielen und der Mannschaft mit Toren helfen möchte, eine erfolgreiche Saison zu spielen", sagt van Santen.

Unzola bisher einziger Neuzugang

Der Mittelstürmer ist nach den beiden Torhütern Hendrik Zimmermann und Steffen Scharbaum sowie den Feldspieler Chang Kim, Matthias Tietz, Jeffrey Obst, Nico Buckmaier, Steve Tunga, Berkant Canbulut und Neuzugang Hervenogi Unzola der neunte Spieler, der in Wattenscheid nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019 besitzt.

Derweil haben mit Angelo Langer, Jonas Erwig-Drüppel (beide Wupeprtaler SV), Manuel Glowacz (Alemannia Aachen), Felix Clever, (Emre Demircan (beide VfB Homberg), Predrag Stevanovic (Vogelheimer SV) und Joseph Boyamba (Borussia Dortmund II) sieben Spieler die Schwarz-Weißen verlassen.